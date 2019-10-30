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30.10.2019
WarSpot

Приключения "Патрии" в Лапландии

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Источник изображения: warspot.ru

Финские бронетранспортёры не боятся холода. Вчера, 28 октября, финская компания Patria на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео испытаний боевых машин Patria AMV XP и Patria 6?6, проходивших в суровых условиях Лапландии.

На видео бронетранспортёры AMV XP и 6x6 уверенно преодолевают заснеженные дороги и демонстрируют хорошую манёвренность на пересечённой местности в условиях вечной мерзлоты.

Испытания бронетранспортёров AMV XP и 6x6

Бронетранспортёр AMV XP — усовершенствованная версия БТР Patria AMV, разработанного в 2001 году. Ключевые отличия AMV XP от предшественника заключаются в улучшенном бронировании, в том числе противоминном (точные данные по уровню бронирования производитель пока не опубликовал), усиленных дизельном двигателе и электрогенераторе, увеличенном размере колёс и более просторном салоне. Полная масса нового БТР составляет 32 т при полезной нагрузке 15 т.

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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Продукция
Rosomak КТО
Компании
Patria
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