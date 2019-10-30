Войти
30.10.2019
ТАСС

Шойгу назвал российскую базу в Армении гарантом стабильности на Кавказе

608
0
0
Военнослужащий во время учений в Армении
Военнослужащий во время учений в Армении. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Асатур Есаянц

Речь идет о базе №102

ЕРЕВАН, 29 октября. /ТАСС/. Российская военная база, дислоцированная в Армении, является гарантом стабильности на Кавказе и способна совместно с армией этой республики противостоять угрозам безопасности в регионе, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.

"На территории Армении находится 102-я российская военная база, которая является гарантом стабильности в Кавказском регионе. Сегодня ее проинспектировал. База боеспособна и готова совместно с Вооруженными силами Армении противостоять существующим угрозам безопасности", - сказал Шойгу.

По оценке главы Минобороны РФ, "Армения - союзник и ключевой партнер России в Закавказье". "Созданы и функционируют Объединенная группировка войск и Объединенная региональная система ПВО России и Армении. Организовано тесное взаимодействие наших генеральных штабов, осуществляется совместное планирование", - добавил он.

Поблагодарив коллегу за радушный прием на армянской земле, Шойгу отметил, что с начала года это уже третья его встреча с главой военного ведомства республики. "Это безусловный показатель высокой динамики взаимодействия между оборонными ведомствами наших стран", - сказал министр.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.

Сотрудничество двух стран в военной сфере

Министр обороны РФ также отметил нарастающие темпы взаимодействия Москвы и Еревана и предложил утвердить план двустороннего военного сотрудничества на следующий год, включающий более 60 совместных мероприятий.

"Планируем продолжать наше взаимодействие так же интенсивно, не снижая набранных темпов. В этих целях подготовлен проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2020 год, включающий более 60 совместных мероприятий. Предлагаю сегодня его утвердить", - сказал Шойгу.

Министр отметил, что Россия и Армения успешно сотрудничают "не только в двустороннем формате, но и в рамках международных структур, в первую очередь ОДКБ".

"В текущем году наши воинские контингенты совместно решали учебно-боевые задачи в ходе оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство - 2019", которое проводилось на территории России, Белоруссии и Таджикистана", - сказал министр.

Он добавил, что Россия продолжает готовить для Армении высококвалифицированные военные кадры. "В настоящее время в 25 вузах Минобороны России учатся 248 армянских военнослужащих", - сказал Шойгу.

Новый импульс развитию партнерства

В свою очередь министр обороны Армении высоко оценил уровень стратегического сотрудничества между Ереваном и Москвой и с удовлетворением отметил эффективность совместных мероприятий в военной и военно-технической области.

"Тоноян выразил уверенность, что визит российского коллеги придаст новый импульс дальнейшему развитию армяно-российского стратегического партнерства в оборонной сфере, а также будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе", - говорится в релизе оборонного ведомства республики.

План сотрудничества вооруженных сил

Страны также подписали план сотрудничества между оборонными ведомствами. Документ утвердили Сергей Шойгу и Давид Тоноян.

Главы военных ведомств утвердили план сотрудничества после переговоров, на которых Шойгу отметил, в частности, что совместная работа идет успешно, в том числе на международных площадках, включая партнеров, вовлеченных в орбиту Договора о коллективной безопасности.

"Это и совместные учения, которые проходят на разных полигонах и в разное время, но, тем не менее, посвящены одному - чтобы наши войска были более слаженными, чтобы наши командиры понимали друг друга лучше", - сказал министр обороны России.

Он также отметил "нарастающие объемы учебных программ". "У нас на сегодняшний день достаточно большое количество офицеров Вооруженных сил Армении, учащихся в российских военных академиях, и предполагается увеличение этого количества", - сказал Шойгу.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
03.06.2016
ВТС России и Казахстана выходит на уровень стратегического партнерства
24.12.2014
Год преображения армии
22.12.2014
Шойгу: в вузах Минобороны стало больше иностранных студентов
23.05.2014
Военно-техническое сотрудничество России и Казахстана выходит на уровень стратегического партнерства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 21:31
  • 89
Машиностроение на грани исчезновения
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 30.10 19:31
  • 21
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 30.10 19:22
  • 35
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 30.10 19:20
  • 4
Авиапром ведут на прорыв… канализации
  • 30.10 19:16
  • 21
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 30.10 19:09
  • 16
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 30.10 19:05
  • 50
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 30.10 19:00
  • 10
Опыт Афгана, Чечни и Сирии учтен при создании гантрака с "боевой рогаткой"
  • 30.10 18:31
  • 6
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 17:26
  • 2
"Федор" не смог зайти в Google из-за проверки на роботов
  • 30.10 15:28
  • 5
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
  • 30.10 13:47
  • 4
"Сохранит мир": Россия подарила Таджикистану военную технику
  • 30.10 12:10
  • 1
Глава Boeing заявил о безопасности доработанных самолетов 737 MAX