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30.10.2019
Военно-промышленный курьер

США избавились от очередного свидетеля

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Источник изображения: vpk-news.ru

Информационный поток из Соединённых Штатов о ликвидации лидера террористической группировки ДАИШ ("Исламское государство" - запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади ни что иное, как "пропаганда, призванная подорвать силы сопротивления" на Ближнем Востоке.

С таким заявлением выступил один из высокопоставленных командиров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Исмаил Ковсари, передаёт новостное агентство Mehr.

"ИГ потерпело поражение от региональных государств, и оси сопротивления (имеются в виду формирования местного ополчения в Ираке и Сирии, созданные в том числе и при участии иранских военных). Между тем американцы стремятся поставить под вопрос роль сил сопротивления в борьбе с терроризмом и сказать, что "мы являемся теми, кто разгромил ИГ и борется с терроризмом". Но это не так", - отметил иранский генерал.

Несмотря на создание так называемой международной коалиции против ИГ, Соединённые Штаты "не приняли никаких мер против террористов и, наоборот, всячески поддерживали террористические группы, и эта поддержка всё ещё продолжается", добавил собеседник Mehr.

По словам Ковсари, во время своей президентской избирательной кампании в 2016 году Дональд Трамп неоднократно признавал, что ИГ было создано Соединёнными Штатами. "ИГ было создано американцами и поддерживалось ими в течение последних лет; так что американцы хорошо знали о нахождении лидера террора", - сказал он.

В США пришли к выводу, что ИГ им больше не нужно, полагает представитель КСИР, добавив, что история с аль-Багдади очень похожа на случай с Усамой бен Ладеном, бывшим главарём террористической организации "Аль-Каида" (запрещено в России).

"Как сообщало EADaily, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя сообщения о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади в ходе рейда американского спецназа в сирийской провинции Идлиб, заявил, что ИГ уже давно побеждено иракскими и сирийскими народами при поддержке Ирана.

Такие "персонажи", аль-Багдади и другие ему подобные террористы, были "обучены и поддержаны самими Соединёнными Штатами", которые периодически избавляются от своих "подопечных, когда истекает срок их деятельности", указали в иранском внешнеполитическом ведомстве.

"Не удивительно, что действия США по ликвидации аль-Багдади получают столько ажиотажа в СМИ, - отметили в МИД Исламской Республики. - Каждый раз в преддверии выборов в США тамошние власти разыгрывают такие карты для внутреннего потребления".

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Ирак
Иран
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Сирия
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Персоны
Трамп Дональд
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