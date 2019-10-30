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30.10.2019
ЦАМТО

Тайвань рассчитывает подписать официальные документы о покупке ОБТ M1A2 в ноябре

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Американский танк М1А2 SEPv2 Abrams из состава 2-го батальона 116-го кавалерийского полка (116-я кавалерийская бригада - по штатам бронетанковая Armored Brigade Combat Team - АВСТ) Национальной гвардии штата Айдахо во время учений в Национальном учебном ц
Американский танк М1А2 SEPv2 Abrams из состава 2-го батальона 116-го кавалерийского полка (116-я кавалерийская бригада - по штатам бронетанковая Armored Brigade Combat Team - АВСТ) Национальной гвардии штата Айдахо во время учений в Национальном учебном центре армии США в Форт-Ирвине (штат Калифорния), 13.06.2019.
Источник изображения: Mason Cutrer / Национальная гвардия Айдахо

ЦАМТО, 29 октября. Министерство обороны Тайваня рассчитывает в ноябре подписать письмо с предложением и принятием предложения (LOA) на поставку СВ страны танков M1A2 в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Как сообщает CNA, начальник штаба СВ Тайваня генерал-лейтенант Ян Хай-мин (Yang Hai-ming) заявил об этом на сессии законодательного собрания, отвечая на вопрос законодателей о сроках сделки по ОБТ M1A2.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2019 года Государственный департамент США одобрил поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" Тайбэйскому представительству по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) 108 танков M1A2T "Абрамс", 122 ед. 12,7-мм пулеметов M2 Chrysler Mount, 216 пулеметов М240, 14 БРЭМ M88A2 "Геркулес", 16 седельных тягачей M1070A1, а также боеприпасов, сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью 2 млрд. долл.

Министерство обороны пока не подписало LOA, что вызвало вопросы от оппозиционных законодателей. На просьбу прокомментировать ход проекта, генерал сообщил, что двусторонние переговоры по данному вопросу продолжаются и американская сторона дала обещание, что письмо может быть получено в ближайшее время, возможно в следующем месяце.

Между тем, ВС Тайваня также ведут переговоры с американской Lockheed Martin, которая производит 120-мм пушки для танка, о передаче Тайваню 12 пакетов военных технологий. В частности, речь идет о технологиях производства 120-мм пушки и 120-мм боеприпасов для организации их выпуска тайваньским компаниями. Остальные технологии позволят национальным компаниям проводить обслуживание поставленных танков.

Как предполагается, в случае одобрения запроса Тайваня, Вашингтон направит Тайбэю письмо LOA с подробным описанием предложения. Тайбэй рассмотрит предложение и, подписав его, направит обратно в США. После этого стороны подпишут официальный контракт, согласовав его условия.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что танки M1A2 предназначены для замены устаревших M60A3 "Патон" и CM-11 "Брэв Тайгер". После поставки все 108 танков будут переданы в состав 6-го армейского корпуса, который отвечает за безопасность северного Тайваня, где расположено большинство центральных правительственных учреждений. СВ Тайваня рассчитывают получить первую партию ОБТ M1A2 в 2022 году в США, а на остров первая партия будет доставлена в 2023 году.

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Страны
США
Тайвань
Продукция
M1 Abrams
М-60
Компании
Lockheed-Martin
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