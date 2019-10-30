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30.10.2019
Lenta.ru

Ракета террористов пробила броню сирийского Т-72

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В один из сирийских танков Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета (ПТУР) в ходе недавних столкновений правительственных войск с террористами в горном районе провинции Латакия на западе страны. Внимание на видео, на котором запечатлена поврежденная боевая машина, обратило "РГ: Русское оружие" во вторник, 29 октября.

На кадрах видно, что ПТУР попала в верхнюю часть башни, которая является наименее защищенной — в броне осталась серьезная пробоина. Кроме того, вероятно, в результате атаки на танк кумулятивная струя проникла в боевое отделение, и находившийся внутри машины наводчик получил травму головы и контузию.

По информации издания, пострадавший, которому удалось выбраться из танка при помощи товарищей, был отправлен в санитарную часть. Другие члены экипажа, командир и механик-водитель, по всей видимости, не пострадали. При этом, пишет "РГ: Русское оружие", военным удалось отвести подбитую машину в безопасное место, тем самым сохранив ее, однако если бы танк был оборудован динамической защитой, повреждений удалось бы и вовсе избежать.

Когда именно произошел инцидент, не уточняется.

Как пояснил изданию военный эксперт Юрий Лямин, в настоящее время бои проходят в районе населенного пункта Кбана в горной части Латакии. По его словам, столкновения отличаются крайней ожесточенностью: джихадисты активно применяют противотанковое оружие, в том числе ракеты, а правительственные силы отвечают им из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Т-72
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1 комментарий
№1
30.10.2019 11:58
Броня спасла жизнь. Вот такой должен быть заголовок.
+3
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