AlphaDogfight: искусственный интеллект бросает вызов пилотам

Американским лётчикам облегчат работу. Вчера, 28 октября, портал defenseworld.net сообщил о том, что Агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США объявило конкурс AlphaDogfight для разработчиков искусственного интеллекта в рамках проекта Air Combat Evolution (ACE).

Конкурс будет проходить в три этапа. Среди участников — восемь команд разработчиков, программы которых будут сражаться в "догфайте" между собой, а также с контрольной программой от DARPA. Кроме того, в финале будут проведены бои на симуляторе между искусственным интеллектом и профессиональными лётчиками.

Логотип конкурсной программы AlphaDogfight Источник изображения: defenseworld.net

Свои наработки по искусственному интеллекту представят компании Aurora Flight Sciences, EpiSCI, Georgia Tech Research Institute, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta Labs, physicsAI и SoarTech. Несколько этапов соревнований пройдут с ноября 2019 по март 2020 года. В качестве базового истребителя выступит симулятор F-15C в приложении FlightGear.

Минобороны США намерено выбрать лучшую систему искусственного интеллекта и постепенно обучать её базовым элементам воздушного боя — так же, как это происходит с обучением лётчика. В дальнейшем программа будет модернизироваться и усложняться, пока в определённый момент не сможет действовать быстрее и правильнее, чем человек.

В прошлом году DARPA и Академия ВВС США запустили программу обучения дронов "догфайту". Кроме того, американским разработчикам уже есть что предложить военному ведомству. Так, в 2016 году компания Psibernetix представила искусственный интеллект ALPHA, разгромивший профессиональных лётчиков в имитации воздушного боя.