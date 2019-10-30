"Сохранит мир": Россия подарила Таджикистану военную технику

Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей

Россия подарила Таджикистану военную технику на 320 млн рублей. В эту партию входят радиолокационная станция и модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины. Передача техники состоялась по завершении совместных учений стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2019". Незадолго до этого на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане поступили новые ЗРК.

Россия безвозмездно передала армии Республики Таджикистан партию военной техники и вооружения стоимостью около 320 млн рублей. Церемония состоялась в Душанбе после совместных учений стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2019".

Как сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, очередная партия военной техники была представлена на аэродроме Гиссар. В нее входит радиолокационная станция, которая обеспечивает обнаружение, сопровождение и контроль использования национального воздушного пространства, а также модернизированные до уровня современных в своем классе бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М.

Он назвал эту технику проверенной и надежной. По его словам, она способна выполнять широкий круг задач в условиях современного боя.

"Переданная продукция военного назначения увеличит боевой потенциал Вооруженных сил Республики Таджикистан и послужит сохранению мира и укреплению безопасности в регионе", - подчеркнул военный.

Он обратил внимание на нарастание угроз и расширение зоны нестабильности в приграничных с Афганистаном районах. В таких условиях, по его словам, военно-политическая ситуация на Центральноазиатском стратегическом направлении во многом определяется тем, насколько вооруженные силы способны противостоять внешним военным угрозам. Лапин назвал техническую оснащенность одним из критериев, влияющих на боеспособность войск. Он уверен, что для достижения победы в бою необходимы современные образцы вооружения и военной техники, которые по своим характеристикам обеспечат превосходство над противником.

"Российская Федерация рассматривает Таджикистан в качестве ключевого союзника в Центральноазиатском регионе, и в рамках программы модернизации национальных вооруженных сил оказывает содействие в укреплении его оборонного потенциала", - подчеркнул генерал-полковник.

Тремя днями ранее в пресс-службе ЦВО сообщили, что первые зенитные ракетные комплексы С-300ПС поступили на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане.

Там пояснили, что основными задачами этого дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения.

Кроме того, они будут выполнять задачи противовоздушной обороны Центральноазиатского региона коллективной безопасности совместно с силами и средствами вооруженных сил Республики Таджикистан. Эти ЗРК доставили из арсенала хранения ЦВО в Поволжье на железнодорожном транспорте.

Учения стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2019" стартовали на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане 21 октября, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ЦВО. Учения проходили до 29 октября в два этапа.

В ходе первого этапа военнослужащие быстрого развертывания Центральноазиатского региона проводили контртеррористическую операцию, в ходе которой должны были уничтожить и блокировать боевые группы и отряды незаконных вооруженных формирований. В этом этапе участвовали военные России, Таджикистана, Киргизии и Казахстана.

На втором этапе прошла операция по поддержанию мира в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности.

Участие в ней приняли еще два военных контингента: из Армении и Белоруссии.

По данным российского Минобороны, в учениях "Нерушимое братство-2019" участвовали более 3,5 тыс. военнослужащих Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Армении, Казахстана и России.

Россия еще в конце февраля поставила Таджикистану средства противовоздушной обороны на $9 млн на безвозмездной основе, сообщал ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Речь шла в том числе о радиолокационных станциях, предназначенных для обнаружения и сопровождения воздушных объектов, а также для выдачи целеуказания комплексам ПВО Таджикистана.

Военную продукцию передают в рамках выполнения Программы модернизации вооруженных сил Таджикистана, пояснили в ведомстве.

Там уточнили, что для России эта программа - ключевой инструмент повышения боеспособности союзника Москвы в Центральноазиатском регионе.

Лидия Мисник