Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР

Модернизированный вариант ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор" получит новую радиолокационную станцию "Резец" с активной фазированной антенной решеткой. Как передает "NPlus1" со ссылкой на Jane’s, разработкой радара занимается петербургская компания "Заслон".

Источник изображения: topwar.ru

Как пишет издание, серийные вертолеты Ка-52, поставляемые в вооруженные силы в настоящее время, имеют на вооружении двухдиапазонную когерентно-импульсную радиолокационную станцию "Арбалет", обеспечивающую надежное обнаружение наземных объектов типа "мост" на дальности до 32 километров, а различных воздушных целей — на дальности до 15 километров. Новый радар "Резец" с неподвижной АФАР на 640 приемо-передающих модулей обеспечивает обнаружение цели типа "мост" на дальности до 100 километров, корабль класса "эсминец" — 150 километров, а воздушные цели — на дальности до 50 километров. При этом новый радар весит на 10 кг меньше "Арбалета" - 120 кг вместо 130.

Также у нового радара имеется возможность обнаружения вертолетов в режиме висения на дальности до 20 километров.

Сообщалось, что разработка модернизированного варианта ударного вертолета Ка-52М будет закончена к 2022 году. Он создается с учетом применения вертолета в боевых действиях в Сирии. В настоящее время ведется опытно-конструкторская работа. Предполагалось, что модернизированный вертолет получит доработанную версию радиолокационной станции "Арбалет", а не полностью новый радар.

По словам гендиректора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, военные, учитывая сирийский опыт, попросили повысить защищенность вертолета. Кроме того, модернизированный "Аллигатор" получит новые системы энергоснабжения, обнаружения целей, а также будут проведены работы по вооружению вертолета.

Машина "попросила" увеличения дальности применения авиационных средств поражения. Вторая важная задача - унификация авиационных средств поражения с вертолётами семейства Ми

- сообщил он.