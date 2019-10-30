Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
Модернизированный вариант ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор" получит новую радиолокационную станцию "Резец" с активной фазированной антенной решеткой. Как передает "NPlus1" со ссылкой на Jane’s, разработкой радара занимается петербургская компания "Заслон".
Источник изображения: topwar.ru
Как пишет издание, серийные вертолеты Ка-52, поставляемые в вооруженные силы в настоящее время, имеют на вооружении двухдиапазонную когерентно-импульсную радиолокационную станцию "Арбалет", обеспечивающую надежное обнаружение наземных объектов типа "мост" на дальности до 32 километров, а различных воздушных целей — на дальности до 15 километров. Новый радар "Резец" с неподвижной АФАР на 640 приемо-передающих модулей обеспечивает обнаружение цели типа "мост" на дальности до 100 километров, корабль класса "эсминец" — 150 километров, а воздушные цели — на дальности до 50 километров. При этом новый радар весит на 10 кг меньше "Арбалета" - 120 кг вместо 130.
Также у нового радара имеется возможность обнаружения вертолетов в режиме висения на дальности до 20 километров.
Сообщалось, что разработка модернизированного варианта ударного вертолета Ка-52М будет закончена к 2022 году. Он создается с учетом применения вертолета в боевых действиях в Сирии. В настоящее время ведется опытно-конструкторская работа. Предполагалось, что модернизированный вертолет получит доработанную версию радиолокационной станции "Арбалет", а не полностью новый радар.
По словам гендиректора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, военные, учитывая сирийский опыт, попросили повысить защищенность вертолета. Кроме того, модернизированный "Аллигатор" получит новые системы энергоснабжения, обнаружения целей, а также будут проведены работы по вооружению вертолета.
Машина "попросила" увеличения дальности применения авиационных средств поражения. Вторая важная задача - унификация авиационных средств поражения с вертолётами семейства Ми
- сообщил он.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
попросили повысить защищенность вертолетаПодробности бы. Какие боеприпасы и в какие места держал, что и как улучшилось? Применяется ли лёгкая броня? А может под защищённостью имеются в виду средства подавления ГСН ракет ПЗРК (лазерами?), воздух-воздух? РЭБ?
а также будут проведены работы по вооружению вертолета"Гермесы"-то получит? Прикрутят коррекцию к НУРС-ам? Ещё что-то? Может пушку модернизируют, чтоб точнее стреляла?
Сообщалось, что разработка модернизированного варианта ударного вертолета Ка-52М будет закончена к 2022 году.Т.е. в 21-м закончат? И это только разработка? Тогда гос. испытания, принятие на вооружение, поставки в строевые части когда начнутся?
beka1
А Ми-28НМ отстанет.Ему бы тоже надо ,,Резец" прикрутитьМилевцы продавили свою хрень в ущерб камовской машине. А могли бы Ка-50 ещё в советские времена начать производить, может в Афганистане повоевать успели бы даже.
А Ми-28НМ отстанет.Ему бы тоже надо ,,Резец" прикрутить
а как АФАР над втулкой разместить ?
Прикрутят коррекцию к НУРС-ам?Коррекцию к НАР уже "прикручивают" в рамках ОКР "Бронебойщик" и "Монолит".
ИМХО Ми-28 рождён противотанковым вертолетом и вертолетом охотником на легкобронированную технику, в том числе одиночную, окопанную или же прорывающуюся и маневрирующую. В своем роде это аналог Ah-64.
Ка-52, это вообще другой путь и другая философия. Философия длинного клинка и скрытого клинка одновременно.
Он конечно тоже может бороться с танками и БТТ, но я так понимаю, что его главная задача, это более приоритетные, а значит более удаленные, скрытые и защищённые цели - системы войсковой ПВО (как на марше, так и на полевых позициях), артиллерийские батареи, командные пункты, КШМ, машины связи и управления и т.п., для Катрана там отдельный большой спектр задач (от выявления подводных лодок в перескопном положении, до обнаружения средств высадки морских разведывательных, диверсионных и десантных групп (полупогруженные катера, быстроходные катера), ракетные и беспилотные катера и т.д.
Специализации необходимо развивать, а не унификацию.
Иначе теряется смысл, размываются границы.
У нас все проблемы такого плана ( Микоян и Сухой, Камов и Миль) растут от полного усыхания морской компоненты ВС. Иначе бы Камов и Микоян уехали бы туда и рисовали бы штуки в интересах флота - под их задачи, под их специфику и тп. Как это сделано в США, например.
У нас морская компонента денег жрет, но ничего сформулировать внятно обычно не может и пересматривает доктрины раз в три года, вот и болтаются два производителя в одной нише.