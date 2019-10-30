На калининградском побережье с боем высадился десант

Экипаж малого десантного корабля на воздушной подушке "Евгений Кочешков" провел учения совместно с подразделением морской пехоты Балтийского флота.

Приняв на борт боевую технику и десантников, МДКВП направился в заданный район. Прежде чем высаживать десант, необходимо было подавить на берегу оборону условного противника. С помощью корабельной артиллерии экипаж успешно поразил все мишени, имитировавшие средства воздушного нападения и береговую батарею.

Десантирование проходило также при огневой поддержке "Евгения Кочешкова", сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Высаженные на сушу бронетранспортеры БТР-82а с личным составом десантно-штурмового подразделения морской пехоты оперативно заняли необходимый плацдарм.

"Евгений Кочешков" – малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр". Назван в честь начальника штаба береговых войск РФ Героя России генерал-майора Кочешкова Евгения Николаевича. Благодаря конструктивным особенностям своей воздушной подушки МДКВП может двигаться по земле, обходя рвы, траншеи и минные заграждения, преодолевая болота и высаживая десант в глубине обороны противника.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)