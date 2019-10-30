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30.10.2019
bmpd.livejournal.com

Некоторые перспективные российские средства борьбы с БЛА

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Как сообщает в своем пресс-релизе АО НИИ "Вектор" (входит в Концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника"), предприятие приняло участие в проходящей в Калуге VII Общероссийской научно-практической конференции "Российские технологии антитеррористической защищенности, охраны и обороны особо важных и потенциально опасных объектов".

На площадке мероприятия НИИ "Вектор" представлены ключевые разработки предприятия в сфере мониторинга окружающего пространства критически важных объектов с целью выявления несанкционированных БПЛА и противодействия им - пассивный когерентный локационный комплекс (ПКЛ), модуль обнаружения канала управления "Черемуха" и модуль радиоэлектронного подавления малых БПЛА "Серп".

Пассивный когерентный локационный комплекс (ПКЛ) (с) АО НИИ "Вектор"

ПКЛ обеспечивает местоопределение и сопровождение БПЛА в охраняемой зоне, а также контролирует трассу движения дрона при его подавлении. При этом изделие использует для подсвета целей сторонние источники радиосигналов и является пассивной системой, не излучающей демаскирующих сигналов.

Модуль "Черемуха" обеспечивает возможность обнаружения, пеленгования и местоопределения как самого беспилотника, так и пульта его управления, имея при этом возможность одновременной работы по нескольким БПЛА.

Модуль "Черемуха" (с) АО НИИ "Вектор"

Модуль радиоэлектронного подавления "Серп" обеспечивает подавление малых БПЛА в секторе углов ±45º и на дальности до 20 км, обеспечивая сплошное перекрытие по частоте в диапазоне от 400 до 6200 МГ, используемых в настоящее время для управления БПЛА, а также все частоты глобальных навигационных спутниковых систем. Модуль создает прицельную по частоте и направлению помеху по команде от средств обнаружения и радиомониторинга. В систему противодействия может входить произвольное количество модулей подавления, решая тем самым задачи защиты от подлета БЛА одновременно с нескольких направлений, защиты протяженных и площадных объектов.

Модуль радиоэлектронного подавления "Серп" (с) АО НИИ "Вектор"

"Все описанные модули могут объединяться в единый комплекс, решающий задачу защиты от БПЛА. Конкретное решение - выбор модификации, определение необходимого количества модулей, их распределение по территории охраняемого объекта, выделение каждому модулю своей зоны ответственности - производится на этапе разработки проекта под требования заказчика, с учетом конфигурации объекта и модели угроз. При этом безусловными достоинствами нашей системы является возможности обеспечения скрытности применения, обнаружения стелс-объектов, отсутствие помех другим радиотехническим устройствам, и необходимости получения разрешения на использование радиочастотных каналов", - отметил генеральный директор АО "НИИ "Вектор" Сергей Скорых.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
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