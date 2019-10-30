Анонс совместного проекта портала Warspot и YouTube-канала TacticMedia

Представляем вниманию наши читателей анонс нового совместного проекта YouTube-канала TacticMedia и военно-исторического портала Warspot при содействии Музея отечественной военной истории в Падиково "Танки в фокусе с Юрием Пашолоком".

Планируется, что один из ведущих специалистов по истории бронетехники и наш постоянный автор в еженедельных роликах продолжительностью 15-20 минут будет рассказывать об истории проектирования, производства и боевого применения отечественных и ленд-лизовских боевых машин, в чём ему помогут бережно отреставрированные музейные экспонаты. Первый выпуск ждите уже в четверг, 31 октября 2019 года.