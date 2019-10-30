Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО

Американское издание The Daily Beast сообщало, что Сувалкский коридор остается наиболее уязвимой территорией Североатлантического альянса. По мнению журналистов, именно здесь может начаться вооруженный конфликт в случае напряженности между Россией и Западом.

"Если новая холодная война станет горячей, Сувалкский коридор может стать именно тем местом, где могут начаться боевые действия", – пишет The Daily Beast.

Как пояснили Бен Ходжес, Януш Бугайски и Питер Доран в прошлом году в докладе для Центра европейской политики в Вашингтоне, "Сувалкский коридор – это место, где сходятся многие слабые места в стратегии НАТО и расстановке сил". "Для НАТО это проблема. Сувалкский кордиор ... находится на территориальных окраинах альянса, где европейская военная мощь наиболее слабая. Однако там НАТО наталкивается на большую концентрацию российских сил в Калининграде", – говорится в статье, перевод которой приводит InoPressa.

Кроме того, пишет издание "многие резервы войск и танков НАТО базируются в сотнях или, в случае американских сил, в тысячах миль от потенциальных полей сражений, таких как Сувалкский коридор". Между тем, отмечает портал, Россия "сконцентрировала войска и транспортные средства в своем Западном военном округе, откуда можно за короткое время добраться до Сувалкского коридора по дороге или по железнодорожным путям".

Как в 2014 и 2015 годах подсчитала американская некоммерческая организация RAND, в случае вооруженного столкновения в Сувалкском коридоре Россия сможет сразу мобилизовать 25 батальонов, то есть около 10 тыс. солдат, в то время как НАТО – лишь 17 батальонов, то есть менее 7 тыс. солдат. Однако об истинном балансе сил свидетельствует тот факт, что бронетехника развернута лишь на одной из всех близлежащих военных баз НАТО.

Издание также пишет, что НАТО предпринимает шаги, чтобы попытаться решить свои проблемы в Сувалкском коридоре. Так, "армия США начала устанавливать более тяжелое оружие и другое новое снаряжение на бронетехнику Stryker", а в начале 2020 года она будет практиковать развертывание 20 тыс. военнослужащих из США в Европе, чтобы "укрепить готовность в рамках альянса и сдержать потенциальных противников". Также в сентябре НАТО создало новую штаб-квартиру в Германии, единственной задачей которой является ускорение подкреплений на территории альянса.

В прошлом году британская газета The Times также писала, что сухопутный коридор длиной 100 километров на северо-востоке Польши является самым уязвимым местом Европы, этот участок Восточной Европы оказался на передовой в набирающем обороты противостоянии НАТО и "окрепшей России".

Алина Назарова