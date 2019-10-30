Тренировку российско-египетских расчетов ЗРК "Бук-М2Э" сняли на видео

Под Каиром началось боевое слаживание сводных расчетов зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э" России и Египта. Совместные тренировки проходят в пустыне на территории учебного тактического центра войск ПВО арабской республики.

Общение и обмен опытом с египетскими военнослужащими, как сообщает пресс-служба Южного военного округа, происходит с помощью переводчика.

"В ходе первых совместных практических занятий на комплексах "Бук" военнослужащие выполнили нормативы по топографической привязке и вводу исходных данных, переводу техники в различные степени боевой готовности", - рассказал командир батареи капитан Максим Савич.

Участникам маневров еще предстоит освоить и применить на практике комплексы "Тор-М2Э", ПЗРК "Игла-С", а также самоходные установки "Шилка-М4".

Напомним, что первые российско-египетские учения "Стрела дружбы - 2019" проходят с 26 октября по 7 ноября. С российской стороны в них участвуют более 100 зенитчиков из подразделений в Волгоградской области, Краснодарского края, Северной Осетии и Крыма. Так как учения проходят в африканской пустыне, российские военнослужащие получили специальную униформу. Ее особенностями являются повышенная износоустойчивость, улучшенные характеристики термовлагорегуляции и вентиляции.

Николай Грищенко