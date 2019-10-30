Россия заложит "Уфу" и "Магадан"

В ноябре на "Адмиралтейских верфях" (Санкт-Петербург) должны быть одновременно заложены дизель-электрические подводные лодки "Уфа" и "Магадан" проекта 636.3 "Варшавянка", передает ТАСС заявление главкома Военно-морского флота (ВМФ) адмирала Николая Евменова.

Субмарины предназначены для Тихоокеанского флота (ТОФ). "Закладка сразу двух подводных лодок является для кораблестроителей и военных моряков уникальным мероприятием. Это иллюстрирует возможности завода и отлаженность процесса серийного строительства неатомных подводных лодок", — отметил гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

В октябре военный эксперт Максим Климов обратил внимание на то, что баллистическая ракета подводной лодки (БРПЛ) Р-30 "Булава-30" не предусматривает возможность прохода через лед.

Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка", относящиеся к третьему поколению субмарин, считаются одними из самых малошумных в мире. В распоряжении Черноморского флота (ЧФ) имеется шесть таких кораблей. Субмарины являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ".