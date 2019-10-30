Войти
30.10.2019
Lenta.ru

В США подобрали покупателей Су-57

527
0
0
Су-57
Су-57.
Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Потенциальными покупателями перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57 могут быть Мьянма, Алжир, Турция, Китай и Индия, пишет The National Interest.

Согласно американскому изданию, самолет мог бы быть полезен Нейпьидо для борьбы с повстанцами. Потенциальную покупку истребителя Алжиром можно объяснить интересом страны к российскому оружию. Приобретение Анкарой самолета — американскими санкциями.

Журнал уверяет, что истребитель Пекин мог бы купить в целях обучения и доступа к некоторым технологиям. Возможное приобретение самолета Дели объясняется желанием создать собственный истребитель пятого поколения.

В июле главный маршал авиации Военно-воздушных сил (ВВС) Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что страна рассмотрит вариант с приобретением Су-57 после того, как он будет принят на вооружение в российских Вооруженных силах (ВС).

В настоящее время Россия не заключила ни одного контракта на зарубежную поставку Су-57.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Индия
Китай
Мьянма
Россия
США
Турция
Продукция
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
29.10.2019
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
09.10.2019
Назван новый покупатель истребителя Су-57
16.02.2018
Школа для истребителя
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 21:31
  • 89
Машиностроение на грани исчезновения
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 30.10 19:31
  • 21
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 30.10 19:22
  • 35
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 30.10 19:20
  • 4
Авиапром ведут на прорыв… канализации
  • 30.10 19:16
  • 21
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 30.10 19:09
  • 16
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 30.10 19:05
  • 50
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 30.10 19:00
  • 10
Опыт Афгана, Чечни и Сирии учтен при создании гантрака с "боевой рогаткой"
  • 30.10 18:31
  • 6
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 17:26
  • 2
"Федор" не смог зайти в Google из-за проверки на роботов
  • 30.10 15:28
  • 5
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
  • 30.10 13:47
  • 4
"Сохранит мир": Россия подарила Таджикистану военную технику
  • 30.10 12:10
  • 1
Глава Boeing заявил о безопасности доработанных самолетов 737 MAX