"Не США решать": Савченко вступилась за полк "Азов"

Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов

США и России следует разбираться со своими организациями и проверять их на предмет террористической деятельности, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в ответ на обращение американских конгрессменов с требованием признать украинский полк "Азов" террористическим. На Украине такое предложение стало поводом для критики, а вот в России оно нашло одобрение.

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко выступила с критикой в адрес российских властей и американских конгрессменов после того, как законодатели США потребовали признать украинский батальон "Азов" террористической организацией.

"Большой привет конгрессменам США. Хочу сравнить их с парламентариями Госдумы, которые когда-то приняли решение, что "Правый сектор" (экстремистская организация, запрещена в России - "Газета.Ru") у них считается террористической организацией. Пускай они свои организации разбирают в России и в США и там разбираются, кто у них террористы, а кто нет", - заявила Савченко в интервью телеканалу "112".

Она подчеркнула, что "Азов" - часть военных структур страны, а бойцы этого полка "не берут отпуск и идейно верят в победу Украины".

"Не США решать, какие у нас Вооруженные силы и из чего они состоят", - сказала экс-депутат.

Такую реакцию Савченко вызвало обращение 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом к госсекретарю Майку Помпео, в котором авторы указали, что "Азов" может быть связан со случаями стрельбы в Соединенных Штатах. В этой связи организацию, по мнению американских законодателей, необходимо внести в список террористических.

Они аргументировали свою позицию, в частности, тем, что стрелок из Новой Зеландии Брентан Таррант, который убил 51 человека, рассказывал, как тренировался в батальоне и носил связанную с ним символику. К тому же расстрелявшие людей в калифорнийском Повее и техасском Эль-Пасо преступники восхищались Таррантом. "Связь между "Азовом" и актами террора в Америке ясна", - решили конгрессмены.

Авторы документа обратили внимание, что о нарушениях прав человека и пытках со стороны батальона говорили в том числе и в ООН. "Несмотря на эти факты, "Азов" годами продолжает вербовать, радикализировать и тренировать американских граждан", - утверждают члены палаты представителей.

Они потребовали объяснить, почему организация до сих пор не внесена в FTO - список международных террористических организаций. Для этого, согласно критериям Госдепа, организация должна быть зарубежной, иметь потенциальную возможность участия в терроризме, угрожать безопасности граждан США либо международным отношениям и экономическим интересам Вашингтона.

В "Азове" обращение американских конгрессменов назвали "полной чушью", "информационной атакой на Украину, ее суверенитет и госбезопасность".

Там напомнили, что "Азов" - это официальная структура национальной гвардии, которая подчиняется министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу. Представители полка выразили мнение, что, приравнивая его к террористам, члены палаты представителей США сделали то же самое в отношении всех других украинских подразделений, "которые защищали Украину на фронте".

Полк поддержал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Он назвал действия американских конгрессменов "попыткой дискредитации спецподразделения".

"Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов"... является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение... в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками", - сказал он в ходе встречи с главой миссии США Кристиной Куинн.

Позже он написал в своем Twitter, что посетил Мариуполь и выразил поддержку "Азову". Аваков находился в мобильном центре отдельного отряда специального назначения. Глава МВД уточнил, что там проводятся подготовка бойцов батальона к наступательным операциям и огневые занятия.

Он назвал "Азов" "одним из самых профессиональных и подготовленных подразделений Украины". "Наша философия - максимальная поддержка тех, кто защищает Украину", - сказал украинский министр.

Полк поддержал и бывший глава МИД Украины Павел Климкин. Он призвал киевские власти не допустить признания "Азова" террористической организацией в США. "Это будет почти нокаут добровольческому движению и нокдаун Украине. И да, это вопрос нашей национальной безопасности", - написал он в Facebook.

Впрочем, у американских конгрессменов тоже нашлись сторонники.

Российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что наличие такого обращения от законодателей Соединенных Штатов демонстрирует осознание угрозы этого подразделения.

Дипломат уверен, что это обращение заслуживает внимания.

"Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины. Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы. Игнорировать эту опасность становится все сложнее", - сказал он РИА "Новости". Кроме того, он подчеркнул, что на Украине имеет место ползучая реабилитация пособников Третьего рейха.

В России в отношении бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Кристина Сизова