Андроид не поставил галочку напротив надписи "Я не робот", поскольку запрограммирован на честность

ТАСС, 29 октября. Робот "Федор" не смог воспользоваться поисковиком Google, поскольку из-за честности не поставил галочку напротив надписи "Я не робот", по которой система определяет, кто пытается в нее зайти - человек или компьютер. Запись об этом появилась в Twitter андроида во вторник.

Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там такое. Я был запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушел в Яндекс – там пока вопросов не задают. pic.twitter.com/GAm2lUvP35 - FEDOR (@FEDOR37516789) October 29, 2019

"Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там такое. Я был запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушел в Яндекс - там пока вопросов не задают", - говорится в сообщении. К твиту прикреплено изображение капчи.

Робот "Федор" был разработан НПО "Андроидная техника" вместе с Фондом перспективных исследований. Он отправился на МКС 22 августа и вернулся на Землю в ночь на 7 сентября. Во время полета до Международной космической станции робот передавал телеметрическую информацию. На МКС он в копирующем режиме работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.