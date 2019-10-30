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30.10.2019
ТАСС

"Федор" не смог зайти в Google из-за проверки на роботов

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Робот "Федор"
Робот "Федор".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Андроид не поставил галочку напротив надписи "Я не робот", поскольку запрограммирован на честность

ТАСС, 29 октября. Робот "Федор" не смог воспользоваться поисковиком Google, поскольку из-за честности не поставил галочку напротив надписи "Я не робот", по которой система определяет, кто пытается в нее зайти - человек или компьютер. Запись об этом появилась в Twitter андроида во вторник.


"Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там такое. Я был запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушел в Яндекс - там пока вопросов не задают", - говорится в сообщении. К твиту прикреплено изображение капчи.

Робот "Федор" был разработан НПО "Андроидная техника" вместе с Фондом перспективных исследований. Он отправился на МКС 22 августа и вернулся на Землю в ночь на 7 сентября. Во время полета до Международной космической станции робот передавал телеметрическую информацию. На МКС он в копирующем режиме работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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2 комментария
№1
30.10.2019 14:41
Ни дня без "Фёдора"? Понятно.
0
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№2
30.10.2019 17:26
Цитата, zhelezyaka сообщ. №1
Ни дня без "Фёдора"? Понятно.
Это вы ещё не всё видели! В решительности их не остановить.
0
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