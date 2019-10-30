В ВВС Индии определились с концепцией истребителя нового поколения AMCA

Индийские СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в военном ведомстве сообщают, что в ВВС страны определились с концепцией истребителя нового поколения. Напомним, что ранее командование ВВС Индии заявило об отказе от рассмотрения вариантов покупки истребителей 5-го поколения за рубежом. Также было добавлено, что в стране сосредоточатся на разработке собственного боевого самолёта в рамках программы AMCA.

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Индии планирует получить истребитель, на котором будут установлены два двигателя, способных выводить самолёт на сверхзвуковую скорость без форсажа, а также обеспечивать сверхманевренность. Истребитель должен быть оснащён радаром с активной фазированной антенной (АФАР, AESA).

Представитель ВВС в интервью The Economic Times:

Индийский перспективный истребитель должен получить важное преимущество – технологию "стелс".

Как видно, в Индии по-прежнему считают, что именно стелс-технология является главной при развитии авиации для получения преимущества над противником.

На проектирование боевого самолёта нового поколения в рамках проекта AMCA планируется потратить около 1,1 млрд долларов (без учёта средств на исполнение самой боевой машины). В планах говорится о том, что к 2025 году должна состояться выкатка прототипа из ангара, а к 2026 – первый испытательный полёт новейшего истребителя.

Напомним, что ранее в Индии говорили о создании истребителя нового поколения к 2030 году и серийном выпуске – к 2035. Эти сроки в концептуальной программе остались неизменными. При этом собеседник упомянутого индийского издания заявил, что основная концепция перспективного истребителя уже принята.