Войти
30.10.2019
Военное обозрение

В ВВС Индии определились с концепцией истребителя нового поколения AMCA

583
0
0

Индийские СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в военном ведомстве сообщают, что в ВВС страны определились с концепцией истребителя нового поколения. Напомним, что ранее командование ВВС Индии заявило об отказе от рассмотрения вариантов покупки истребителей 5-го поколения за рубежом. Также было добавлено, что в стране сосредоточатся на разработке собственного боевого самолёта в рамках программы AMCA.

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Индии планирует получить истребитель, на котором будут установлены два двигателя, способных выводить самолёт на сверхзвуковую скорость без форсажа, а также обеспечивать сверхманевренность. Истребитель должен быть оснащён радаром с активной фазированной антенной (АФАР, AESA).

Представитель ВВС в интервью The Economic Times:

Индийский перспективный истребитель должен получить важное преимущество – технологию "стелс".

Как видно, в Индии по-прежнему считают, что именно стелс-технология является главной при развитии авиации для получения преимущества над противником.

На проектирование боевого самолёта нового поколения в рамках проекта AMCA планируется потратить около 1,1 млрд долларов (без учёта средств на исполнение самой боевой машины). В планах говорится о том, что к 2025 году должна состояться выкатка прототипа из ангара, а к 2026 – первый испытательный полёт новейшего истребителя.

Напомним, что ранее в Индии говорили о создании истребителя нового поколения к 2030 году и серийном выпуске – к 2035. Эти сроки в концептуальной программе остались неизменными. При этом собеседник упомянутого индийского издания заявил, что основная концепция перспективного истребителя уже принята.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
21.08.2018
СМИ: первый полет индийского истребителя пятого поколения запланирован на 2032 год
07.02.2013
«Рособоронэкспорт» представляет на «Аэро Индиа-2013» новейшие экспортные образцы авиатехники и средств ПВО
11.08.2010
Невоенный Фарнборо
03.09.2007
Истребители летят в Индию. В Индии стартовал крупнейший тендер на закупку военной техники. Официальный Дели начал прием заявок на поставку 126 истребителей
30.08.2007
Индия завершила оценку предложенных проектов морского патрульного самолета
28.08.2007
ФНПЦ РПКБ развивает военно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 21:31
  • 89
Машиностроение на грани исчезновения
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 30.10 19:31
  • 21
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 30.10 19:22
  • 35
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 30.10 19:20
  • 4
Авиапром ведут на прорыв… канализации
  • 30.10 19:16
  • 21
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 30.10 19:09
  • 16
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 30.10 19:05
  • 50
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 30.10 19:00
  • 10
Опыт Афгана, Чечни и Сирии учтен при создании гантрака с "боевой рогаткой"
  • 30.10 18:31
  • 6
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 17:26
  • 2
"Федор" не смог зайти в Google из-за проверки на роботов
  • 30.10 15:28
  • 5
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
  • 30.10 13:47
  • 4
"Сохранит мир": Россия подарила Таджикистану военную технику
  • 30.10 12:10
  • 1
Глава Boeing заявил о безопасности доработанных самолетов 737 MAX