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30.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Турция стала покупать российское оружие за рубли

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Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

Банк России впервые опубликовал данные о том, в каких валютах Москва торгует с Анкарой – своим пятым по величине торговым партнером. Выяснилось, что за экспорт товаров и услуг Россия в основном получает доллары, однако поставки оружия, вероятно, оплачиваются в рублях.

Банк России начал раскрывать валютную структуру двусторонней торговли России с Турцией. Первые данные опубликованы за второй квартал 2019 года и в ретроспективе за все периоды начиная с 2013 года. До этого ЦБ раскрывал только долевое распределение по валютам в торговле с ЕС, Китаем, Индией и странами ЕАЭС – Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией, передает РБК.

Согласно данным регулятора, в первом полугодии 2019 года Россия в основном экспортировала товары и услуги в Турцию за доллары – 83,1%. В денежном выражении это более 8,5 млрд долларов из общего экспорта на 10,28 млрд долларов. Еще 11,7% российского экспорта в Турцию номинировано в рублях (порядка 1,2 млрд долларов), 5% экспорта, по данным за первое полугодие, осуществлялось за евро и 0,2% – за другие валюты, включая турецкую лиру.

Традиционно основная доля российского экспорта в Турцию приходится на нефть и газ, металлы и изделия из них. Так, в первом полугодии 2019 года около 58% всего экспорта товаров и услуг (или 5,9 млрд долларов) пришлось на нефть, нефтепродукты и природный газ, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Значит, Россия по-прежнему поставляет энергоносители в Турцию за доллары. В американской валюте, вероятно, номинированы и поставки в Турцию российской металлургической продукции.

За рубли, скорее всего, осуществляется продажа российского оружия – особенно если учесть неблагоприятный санкционный фон как вокруг России, так и вокруг Турции, считает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Об этом косвенно свидетельствует и опыт торговли России с Индией, где в первом полугодии произошел скачок экспорта в рублях до 76,5% (что совпало с новостями об очередных поставках российских вооружений в Индию), указывает Долгин.

В импорте турецких товаров и услуг в Россию рубль занимает более весомое место. Общий импорт товаров и услуг из Турции составил 5,1 млрд долларов за первое полугодие текущего года. 39,7% этого объема было оплачено в долларах, 32,8% – в рублях, 25,7% – в евро.

Больше половины турецкого экспорта в Россию – это оказание услуг. В частности, стоимость туристских услуг, оказанных россиянам в Турции, относится к российскому импорту услуг. Другой канал возможных перечислений рублей за импорт из Турции – продажа в Россию строительных услуг и стройматериалов.



Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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