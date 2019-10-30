Прибалтика стала излюбленным местом натовских учений

В Эстонию, в военный городок в Тапа в рамках учений НАТО Tractable ("Сговорчивый") прибыла первая партия британской боевой техники, в том числе 18 танков Challenger, Всего в последующие недели ожидается прибытие 200 единиц боевой техники и 800 британских солдат.

Как пишет портал err.ee., встречать солдат и технику в военный городок прибыли министр обороны Эстонии Юри Луйк и посол Соединенного Королевства в Таллине Тереза Буббир. Они ознакомились также с ходом маневров Tractable.

"Подобные учения нужны для того, чтобы, если однажды и в самом деле понадобится, все работало как часы. И, во-вторых, чтобы нашему вероятному противнику было совершенно ясно, что перемещение осуществлено, что есть средства и умение - и в случае необходимости мы будем действовать быстро", - сказал Луйк.

Всего на учения из Великобритании направлено 200 единиц техники и 800 солдат и офицеров, которые заменят базирующийся в Эстонии британский контингент боевой группы НАТО. Техника уже прибыла морем в порт Эмден в Германии и в настоящее время перемещается по железной дороге и по наземным дорогам через Германию, Польшу, Литву, Латвию с конечным пунктом назначения в Эстонии.

Как отметил майор сухопутных войск Великобритании Титус Джордан, "учения Tractable позволят продемонстрировать возможность Соединенного королевства повысить уровень безопасности государств Балтии путем быстрой и масштабной доставки частей".

Кроме различных тренировок в ходе учений будет высажен также парашютный десант. Маневры Tractable пройдут в конце октября - начале ноября, в Эстонии они будут проводиться впервые. "В отличие от обычной ротации дислоцированных в Эстонии войск НАТО, эти учения отличаются масштабами и сложностью операции", - пояснили в главном штабе эстонской армии.