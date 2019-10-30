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30.10.2019
Военно-промышленный курьер

Кто помогал Курчатову создать первую советскую атомную бомбу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Госкорпорация "Росатом" опубликовала архивные документы, связанные со становлением и развитием ядерной индустрии СССР, которые ранее были засекречены.

На портале "История Росатома" в разделе "Российской атомной отрасли - 75 лет" размещены анкеты немецких специалистов, которые сначала занимались разработкой атомного оружия во время Второй мировой войны в Германии, а позднее приехали в СССР и уже помогали создавать атомную бомбу советским учёным.

В частности, обнародованы докладные записки о состоянии работ по атомной энергии, рисунки корпуса атомной бомбы, а также "анкеты специального назначения" с данными шести немецких физиков. Также среди архивных документов представлен приказ за подписью главы НКВД Лаврентия Берии от 26 декабря 1945 года о вывозе оборудования и материалов, а также справочной литературы из Германии для лаборатории Академии наук и спецметуправления НКВД СССР

На вопрос, почему Третий рейх так и не смог создать собственную атомную бомбу, советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский ответил, что, прежде всего, руководство нацистской Германии не считало эту задачу первоочередной.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
Курчатовский институт
Росатом
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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