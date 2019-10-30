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30.10.2019
Военно-промышленный курьер

Стратегические бомбардировщики США сымитировали удар по главным городам России

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Источник изображения: vpk-news.ru

В соответствии с планами проведения стратегических учений ВС США Global Thunder-2020 ("Глобальный гром") Пентагоном отработан элемент ответного удара возмездия по условному агрессору с территории Польши силами шести бомбардировщиков, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности.

"Накануне, 28 октября, в ночь по московскому времени четыре бомбардировщика (два В-52Н Stratofortress и два "невидимки" Northrop B-2А Spirit) покинули авиабазу "Эллсворт" в штате Южная Дакота, выполнили перелёт через Атлантику и, дойдя до рубежа применения оружия над западной частью Польши, повернули на обратный курс. При подходе к рубежу применения оружия почти синхронно с ними действовали и два В-52Н, которые вылетели с британской авиабазы "Фэрфорд", - сообщили авторы "Оперативной линии".

Они обращают внимание на то, что удалённость рубежей применения ракетного оружия В-52Н от Санкт-Петербурга и Москвы составила около 12001500 километров соответственно, что для имеемых на вооружении крылатых ракет большой дальности - не вопрос, тем более до Калининградской области.

"С учётом развития международной обстановки не исключено, что в сценарии будущих учениях типа Global Thunder так или иначе будут закладываться эпизоды и с поражением целей китайских объектов военной инфраструктуры", - отметили эксперты.

EADaily добавляет, стратегическое командование ВС США еще раз подтвердило, что осенняя командировка четырех В-52Н в Европу является неотъемлемой частью проведения стратегических учений США Global Thunder-2020.

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Страны
Великобритания
Китай
Польша
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
30.10.2019 08:00
Ну вот поэтому вблизи подобных авиабаз в угрожаемый период должны дежурить несколько хорошо обученных и вооруженных РДГ, готовых заминировать бомбардировщики на стоянках или расстрелять их из ПТУРсов. И тогда: "не будут крылья черные над родиной летать" (с)

Как?

Подробно рассматривали здесь: https://vpk.name/blog/tkmuk6qf

И здесь: https://vpk.name/blog/340uchrw
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