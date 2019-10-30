Стратегические бомбардировщики США сымитировали удар по главным городам России

В соответствии с планами проведения стратегических учений ВС США Global Thunder-2020 ("Глобальный гром") Пентагоном отработан элемент ответного удара возмездия по условному агрессору с территории Польши силами шести бомбардировщиков, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности.

"Накануне, 28 октября, в ночь по московскому времени четыре бомбардировщика (два В-52Н Stratofortress и два "невидимки" Northrop B-2А Spirit) покинули авиабазу "Эллсворт" в штате Южная Дакота, выполнили перелёт через Атлантику и, дойдя до рубежа применения оружия над западной частью Польши, повернули на обратный курс. При подходе к рубежу применения оружия почти синхронно с ними действовали и два В-52Н, которые вылетели с британской авиабазы "Фэрфорд", - сообщили авторы "Оперативной линии".

Они обращают внимание на то, что удалённость рубежей применения ракетного оружия В-52Н от Санкт-Петербурга и Москвы составила около 12001500 километров соответственно, что для имеемых на вооружении крылатых ракет большой дальности - не вопрос, тем более до Калининградской области.

"С учётом развития международной обстановки не исключено, что в сценарии будущих учениях типа Global Thunder так или иначе будут закладываться эпизоды и с поражением целей китайских объектов военной инфраструктуры", - отметили эксперты.

EADaily добавляет, стратегическое командование ВС США еще раз подтвердило, что осенняя командировка четырех В-52Н в Европу является неотъемлемой частью проведения стратегических учений США Global Thunder-2020.