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30.10.2019
ЦАМТО

Турция намерена разработать собственную подводную лодку

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Batiray ВМС Турции
Участник учений "Sea Breeze-2017" подводная лодка проекта 209/1200 S 349 Batiray ВМС Турции.
Источник изображения: dumskaya.net

ЦАМТО, 29 октября. Турция объявила о начале новой национальной программы проектирования и постройки подводных лодок, получившей обозначение MILDEN (Milli Denizalti / национальная подводная лодка).

На 9-м семинаре по военно-морским системам заместитель руководителя департамента судостроения Министерства национальной обороны контр-адмирал Мехмет Сари выступил с докладом о программе. Согласно его заявлению, первые кадровые назначения в рамках проекта уже состоялись.

После завершения разработки проекта начнется период планирования строительства НАПЛ. Согласно планам, новые подлодки будут построены на предприятии Golcuk Naval Shipyard. Государственная компания Aselsan поставит радиоэлектронное оборудование для НАПЛ и средства обнаружения и ведения разведки, а Havelsan – интегрированный пакет командования и управления.

Как сообщает Defense News, в рамках программы MILDEN Турция планирует построить шесть подводных лодок, которые будут приняты на вооружение в 2030-х гг. Предполагается, что новые субмарины будут оборудованы воздухонезависимой энергетической установкой, современными тяжелыми торпедами и управляемыми ракетами.

Хотя Турция в настоящее время обладает потенциалом для постройки подводных лодок и имеет второй по величине флот подлодок в НАТО, ранее проекты разработки субмарин ОПК страны не осуществлял.

В настоящее время верфь Golcuk реализует программу строительства шести подводных лодок класса "Пирирейс" (Pirireis) на основе немецкого проекта "Тип-214". Предполагается, что опыт и технологии, полученные в рамках данного проекта, также будут использованы для программы MILDEN.

Кроме того, Турция приобретает необходимый опыт в ходе модернизации трех пакистанских подводных лодок, построенных Францией.

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Пакистан
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Франция
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