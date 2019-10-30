Модернизированные БПК проекта 1155 переквалифицируют во фрегаты

Большие противолодочные корабли проекта 1155 будут модернизированы и переклассифицированны. Как передает Mil.Press FlotProm со ссылкой на высокопоставленный источник в главкомате ВМФ, после модернизации БПК станут фрегатами.

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Большие противолодочные корабли проекта 1155 станут фрегатами, решение об этом в Минобороны уже принято. Первым летом этого года был официально переквалифицирован БПК "Маршал Шапошников", проходящий модернизацию на "Дальзаводе" во Владивостоке. Остальные будут переквалифицироваться после прохождения модернизации. По словам источника, модернизированные корабли будут сочетать возможности носителей высокоточных крылатых ракет и противолодочных кораблей.

Как ранее сообщалось, на корабли этого проекта в ходе модернизации устанавливаются противокорабельный комплекс "Уран" с ракетами Х-35, универсальная пусковая установка для крылатых ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон", универсальная система управления огнем корабельной артиллерии "Багира", корабельный комплекс радиоэлектронного подавления ТК-25.

Что останется из вооружения, ранее стоявшего на корабле, не известно. Ранее оно состояло из: две 100-мм артустановки АК-100, две 45-мм полуавтоматические пушки 21-КМ, четыре 30-мм ЗАК АК-630, два ЗРК "Кинжал", два противолодочных комплекса "Раструб-Б", две реактивно-бомбовые установки РБУ-6000, а также торпедные аппараты. На борту БПК базируются два вертолета Ка-27ПЛ.

Полное водоизмещение кораблей проекта 1155 - 7570 тонн, длина корпуса - 163,5 метра. Скорость - до 32 узлов, дальность плавания - 5 тысяч миль на 18 узлах, автономность – 30 суток. Экипаж – 220 человек (включая 29 офицеров).