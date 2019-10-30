Войти
30.10.2019
Военное обозрение

Модернизированные БПК проекта 1155 переквалифицируют во фрегаты

1013
0
+1

Большие противолодочные корабли проекта 1155 будут модернизированы и переклассифицированны. Как передает Mil.Press FlotProm со ссылкой на высокопоставленный источник в главкомате ВМФ, после модернизации БПК станут фрегатами.

Источник изображения: topwar.ru

Большие противолодочные корабли проекта 1155 станут фрегатами, решение об этом в Минобороны уже принято. Первым летом этого года был официально переквалифицирован БПК "Маршал Шапошников", проходящий модернизацию на "Дальзаводе" во Владивостоке. Остальные будут переквалифицироваться после прохождения модернизации. По словам источника, модернизированные корабли будут сочетать возможности носителей высокоточных крылатых ракет и противолодочных кораблей.

Как ранее сообщалось, на корабли этого проекта в ходе модернизации устанавливаются противокорабельный комплекс "Уран" с ракетами Х-35, универсальная пусковая установка для крылатых ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон", универсальная система управления огнем корабельной артиллерии "Багира", корабельный комплекс радиоэлектронного подавления ТК-25.

Что останется из вооружения, ранее стоявшего на корабле, не известно. Ранее оно состояло из: две 100-мм артустановки АК-100, две 45-мм полуавтоматические пушки 21-КМ, четыре 30-мм ЗАК АК-630, два ЗРК "Кинжал", два противолодочных комплекса "Раструб-Б", две реактивно-бомбовые установки РБУ-6000, а также торпедные аппараты. На борту БПК базируются два вертолета Ка-27ПЛ.

Полное водоизмещение кораблей проекта 1155 - 7570 тонн, длина корпуса - 163,5 метра. Скорость - до 32 узлов, дальность плавания - 5 тысяч миль на 18 узлах, автономность – 30 суток. Экипаж – 220 человек (включая 29 офицеров).

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-100
АК-630 Ласка
Ка-27ПЛ
Кинжал ЗРК
П-800 Оникс
РБУ-6000
ТК-25 РЭБ
Х-35
Циркон-С 3М22
Проекты
Калибр КР
пр. 1155
Похожие новости
30.07.2018
"Каракурт": пистолет у виска империализма 2.0
22.01.2018
Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова
16.08.2017
Потопленные перестройкой
31.05.2017
Круги над "Леги"
16.11.2016
Чем вооружена Средиземноморская группировка ВМФ РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 21:31
  • 89
Машиностроение на грани исчезновения
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 30.10 19:31
  • 21
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 30.10 19:22
  • 35
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 30.10 19:20
  • 4
Авиапром ведут на прорыв… канализации
  • 30.10 19:16
  • 21
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 30.10 19:09
  • 16
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 30.10 19:05
  • 50
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 30.10 19:00
  • 10
Опыт Афгана, Чечни и Сирии учтен при создании гантрака с "боевой рогаткой"
  • 30.10 18:31
  • 6
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 17:26
  • 2
"Федор" не смог зайти в Google из-за проверки на роботов
  • 30.10 15:28
  • 5
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
  • 30.10 13:47
  • 4
"Сохранит мир": Россия подарила Таджикистану военную технику
  • 30.10 12:10
  • 1
Глава Boeing заявил о безопасности доработанных самолетов 737 MAX