Вьетнамские репортёры: Усиленная броня сирийских Т-62 эти танки не спасает
В результате разрушения сразу трех танков Т-62, атакованных в Сирии в одном бою, появились сомнения в оборонительных способностях как модернизированной, так и новейшей российской техники. Данное мнение выразило вьетнамское издание BaoDatViet.
Источник изображения: BaoDatViet
Проклятие Т-62М и Т-90
В сражениях с повстанцами в Идлибе и Латакии на прошлой неделе правительственные войска Сирии потеряли пять танков, было получено множество повреждений другими боевыми машинами. Из потерянной техники три единицы были идентифицированы как Т-62М.
По опубликованным снимкам можно легко заметить, что атака по ним пришлась по наиболее уязвимым местам – поражающий снаряд зашел сверху. Ранее эксперты ливанского Al-Masdar News заявляли, аналогичная "ахиллесова пята" свойственна и версиям российских Т-90.
Удар из противотанкового оружия сзади и сверху всегда считался их проклятием
- пишет вьетнамское издание BaoDatViet.
Для преодоления этих фатальных недостатков, России пришлось доработать броню для Т-62 перед их поставкой в Сирию: ставилась комплексная композитная защита или вокруг корпуса машин размещалась динамическая защита. Это позволило повысить боевую устойчивость техники.
В результате уровень защищенности Т-62 значительно повысился. Но до тех пор, пока атака не осуществляется сзади или сверху. И эта слабость была обнаружена террористом, за что российские танки вынуждены были заплатить высокую цену, хотя противотанковое оружие не относилось к новому типу
- отмечает BaoDatViet.
Как считают вьетнамские авторы, боевики, скорее всего, находились на возвышенности неподалеку, откуда вели огонь.
Источник изображения: BaoDatViet
Болезнь, наследованная "Арматой"
Так что "гибель" для Т-62 была практически неизбежна
- указывает издание, отмечая, что данная "болезнь" характерна не только для Т-62М, но даже для "Арматы". С его слов, в ходе испытаний Т-14 эту слабость никак не получается преодолеть, несмотря на мощную и высокоэффективную динамическую защиту. Откуда такие данные у вьетнамских репортёров, - вопрос.
В НИИ стали и сплавов тем временем утверждают, что бронезащита "Арматы" находится на высоком уровне, позволяя противостоять всем видам противотанковых снарядов калибром 100-150 мм. Однако BaoDatViet считает, что фактически о безопасности машины можно говорить при ведении стрельбы с дистанции от 2 км.
Итак, Россия косвенно подтвердила, что у "Арматы" вряд ли будет шанс выжить, если вы сократите дальность атаки менее чем до 2 км. Если это действительно так, то нет необходимости пополнять парк новым поколением
- делает вывод BaoDatViet.
Складывается впечатление, что этот материал отдаёт заказом со стороны тех, кто хочет потеснить Россию на рынке Юго-Восточной Азии.
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