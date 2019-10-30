Вьетнамские репортёры: Усиленная броня сирийских Т-62 эти танки не спасает

В результате разрушения сразу трех танков Т-62, атакованных в Сирии в одном бою, появились сомнения в оборонительных способностях как модернизированной, так и новейшей российской техники. Данное мнение выразило вьетнамское издание BaoDatViet.

Источник изображения: BaoDatViet

Проклятие Т-62М и Т-90

В сражениях с повстанцами в Идлибе и Латакии на прошлой неделе правительственные войска Сирии потеряли пять танков, было получено множество повреждений другими боевыми машинами. Из потерянной техники три единицы были идентифицированы как Т-62М.

По опубликованным снимкам можно легко заметить, что атака по ним пришлась по наиболее уязвимым местам – поражающий снаряд зашел сверху. Ранее эксперты ливанского Al-Masdar News заявляли, аналогичная "ахиллесова пята" свойственна и версиям российских Т-90.

Удар из противотанкового оружия сзади и сверху всегда считался их проклятием

- пишет вьетнамское издание BaoDatViet.

Для преодоления этих фатальных недостатков, России пришлось доработать броню для Т-62 перед их поставкой в Сирию: ставилась комплексная композитная защита или вокруг корпуса машин размещалась динамическая защита. Это позволило повысить боевую устойчивость техники.

В результате уровень защищенности Т-62 значительно повысился. Но до тех пор, пока атака не осуществляется сзади или сверху. И эта слабость была обнаружена террористом, за что российские танки вынуждены были заплатить высокую цену, хотя противотанковое оружие не относилось к новому типу

- отмечает BaoDatViet.

Как считают вьетнамские авторы, боевики, скорее всего, находились на возвышенности неподалеку, откуда вели огонь.

Источник изображения: BaoDatViet

Болезнь, наследованная "Арматой"

Так что "гибель" для Т-62 была практически неизбежна

- указывает издание, отмечая, что данная "болезнь" характерна не только для Т-62М, но даже для "Арматы". С его слов, в ходе испытаний Т-14 эту слабость никак не получается преодолеть, несмотря на мощную и высокоэффективную динамическую защиту. Откуда такие данные у вьетнамских репортёров, - вопрос.

В НИИ стали и сплавов тем временем утверждают, что бронезащита "Арматы" находится на высоком уровне, позволяя противостоять всем видам противотанковых снарядов калибром 100-150 мм. Однако BaoDatViet считает, что фактически о безопасности машины можно говорить при ведении стрельбы с дистанции от 2 км.

Итак, Россия косвенно подтвердила, что у "Арматы" вряд ли будет шанс выжить, если вы сократите дальность атаки менее чем до 2 км. Если это действительно так, то нет необходимости пополнять парк новым поколением

- делает вывод BaoDatViet.

Складывается впечатление, что этот материал отдаёт заказом со стороны тех, кто хочет потеснить Россию на рынке Юго-Восточной Азии.