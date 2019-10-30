Войти
30.10.2019
Военное обозрение

Вьетнамские репортёры: Усиленная броня сирийских Т-62 эти танки не спасает

758
0
-1

В результате разрушения сразу трех танков Т-62, атакованных в Сирии в одном бою, появились сомнения в оборонительных способностях как модернизированной, так и новейшей российской техники. Данное мнение выразило вьетнамское издание BaoDatViet.

Источник изображения: BaoDatViet

Проклятие Т-62М и Т-90

В сражениях с повстанцами в Идлибе и Латакии на прошлой неделе правительственные войска Сирии потеряли пять танков, было получено множество повреждений другими боевыми машинами. Из потерянной техники три единицы были идентифицированы как Т-62М.

По опубликованным снимкам можно легко заметить, что атака по ним пришлась по наиболее уязвимым местам – поражающий снаряд зашел сверху. Ранее эксперты ливанского Al-Masdar News заявляли, аналогичная "ахиллесова пята" свойственна и версиям российских Т-90.

Удар из противотанкового оружия сзади и сверху всегда считался их проклятием

- пишет вьетнамское издание BaoDatViet.

Для преодоления этих фатальных недостатков, России пришлось доработать броню для Т-62 перед их поставкой в Сирию: ставилась комплексная композитная защита или вокруг корпуса машин размещалась динамическая защита. Это позволило повысить боевую устойчивость техники.

В результате уровень защищенности Т-62 значительно повысился. Но до тех пор, пока атака не осуществляется сзади или сверху. И эта слабость была обнаружена террористом, за что российские танки вынуждены были заплатить высокую цену, хотя противотанковое оружие не относилось к новому типу

- отмечает BaoDatViet.

Как считают вьетнамские авторы, боевики, скорее всего, находились на возвышенности неподалеку, откуда вели огонь.

Источник изображения: BaoDatViet

Болезнь, наследованная "Арматой"

Так что "гибель" для Т-62 была практически неизбежна

- указывает издание, отмечая, что данная "болезнь" характерна не только для Т-62М, но даже для "Арматы". С его слов, в ходе испытаний Т-14 эту слабость никак не получается преодолеть, несмотря на мощную и высокоэффективную динамическую защиту. Откуда такие данные у вьетнамских репортёров, - вопрос.

В НИИ стали и сплавов тем временем утверждают, что бронезащита "Арматы" находится на высоком уровне, позволяя противостоять всем видам противотанковых снарядов калибром 100-150 мм. Однако BaoDatViet считает, что фактически о безопасности машины можно говорить при ведении стрельбы с дистанции от 2 км.

Итак, Россия косвенно подтвердила, что у "Арматы" вряд ли будет шанс выжить, если вы сократите дальность атаки менее чем до 2 км. Если это действительно так, то нет необходимости пополнять парк новым поколением

- делает вывод BaoDatViet.

Складывается впечатление, что этот материал отдаёт заказом со стороны тех, кто хочет потеснить Россию на рынке Юго-Восточной Азии.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Ливан
Россия
Сирия
Продукция
Армата
Т-62
Т-90 "Владимир"
Компании
НИИ Стали
Похожие новости
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
24.07.2017
Военный эксперт: Т-90 в Ираке стал эффективнее "Абрамсов" и "Леопардов"
20.06.2017
Могут ли старые российские танки снова стать новыми? (The National Interest, США)
24.02.2015
Америку пугают русскими ракетами
09.01.2013
Полный распил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 21:31
  • 89
Машиностроение на грани исчезновения
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 30.10 19:31
  • 21
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 30.10 19:22
  • 35
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 30.10 19:20
  • 4
Авиапром ведут на прорыв… канализации
  • 30.10 19:16
  • 21
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 30.10 19:09
  • 16
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 30.10 19:05
  • 50
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 30.10 19:00
  • 10
Опыт Афгана, Чечни и Сирии учтен при создании гантрака с "боевой рогаткой"
  • 30.10 18:31
  • 6
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 17:26
  • 2
"Федор" не смог зайти в Google из-за проверки на роботов
  • 30.10 15:28
  • 5
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
  • 30.10 13:47
  • 4
"Сохранит мир": Россия подарила Таджикистану военную технику
  • 30.10 12:10
  • 1
Глава Boeing заявил о безопасности доработанных самолетов 737 MAX