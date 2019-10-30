ВВС Индонезии приобретут истребители F-16 Блок.72 "Вайпер"

ЦАМТО, 29 октября. Командующий ВВС Индонезии маршал авиации Юю Сутисна объявил о планах по приобретению последней версии истребителя F-16 Блок.72 "Вайпер" компании Lockheed Martin.

Как сообщает агентство Antara со ссылкой на командующего ВВС, две эскадрильи новых самолетов планируется приобрести поэтапно в рамках стратегического плана с 2020 по 2024 гг. Он подчеркнул, что российские истребители Су-35 приобретаются параллельно, сделка находится в процессе реализации.

ВВС Индонезии недавно получили 24 модернизированных американских истребителей F-16 Block.52ID "Файтинг Фалкон". Они поступили в состав 3-й истребительной эскадрильи (а/б "Исвахьюди") и 16-й истребительной эскадрильи (а/б "Роесмин Нурьядин").

Со стороны ЦАМТО напомним, что Lockheed Martin предложила ВВС Индонезии многоцелевые истребители F-16V "Вайпер" в качестве замены устаревших самолетов F-5E "Тайгер-2" еще 4 года назад. В начале октября 2015 года компания объявила о доставке в Индонезию демонстратора кабины пилотов F-16V с целью презентации возможностей истребителя представителям правительства и Вооруженных сил Индонезии.