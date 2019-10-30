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30.10.2019
Военное обозрение

В Корее представлен прототип противолодочного подводного робота ASWUUV

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На международной выставке MADEX-2019, прошедшей на днях в южнокорейском Пусане, представлен прототип беспилотного подводного аппарата. Это созданный южнокорейским производителем Hanwha Defense аппарат ASWUUV, который предназначен для проведения противолодочных операций.

Источник изображения: topwar.ru

Аппарат разрабатывается в Республике Корея по программе, которая с 2017 года финансируется министерством национальной обороны. Первые морские испытания этого объекта намечены, как сообщили разработчики на выставке в Пусане, на 2021 год. А в 2022 ASWUUV собираются принять на вооружение.

ASWUUV – это подводный робот, окончательные габариты которого на данный момент производитель не раскрывает.

На представленном образце указывались такие габариты (для полноразмерного варианта): длина до 10 м, при ширине около 1,5 м. Глубина действия - до 300 м.

Производители не ответили на вопрос о том, какие вооружения этот подводный беспилотник будет нести на своём борту. В этой связи у экспертов возникли несколько версий. Первая заключается в том, что южнокорейский ASWUUV – это высокотехнологичная "умная" торпеда, которая самостоятельно не только обнаружит подводную лодку неприятеля, но и постарается её уничтожить. Вторая: подводный робот будет предназначен исключительно для обнаружения субмарин с последующей передачей данных о них противолодочным средствам.

В пользу второго варианта говорит, в частности, наличие на подводном роботе GPS-передатчиков. В ролике демонстрируются плановые действия подводного робота, а также представлено сравнение с иностранными подводными беспилотниками:

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Проекты
Робот
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