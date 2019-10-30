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30.10.2019
Военное обозрение

В США признали "прожорливость" АУГ

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ВМС США сконцентрировали внимание на росте боевого потенциала флота. Соответственно возрастают затраты на его содержание. Однако расходы увеличились, несмотря на уменьшение количества кораблей. Данный подход является неэффективным способом борьбы с равным по мощи противником, таким как Россия и КНР. Об этом заявил заместитель министра ВМС Томас Модли на прошлой неделе.

Источник изображения: topwar.ru

Кораблей меньше, расходов больше

Модли служил на флоте в 1980-х годах, и с тех пор, с его слов, флот сильно изменился Сейчас он примерно в два раза меньше, чем в те времена, но средняя стоимость одного корабля вдвое выше.

Возвращаясь к 80-м годам, когда у нас был флот из 600 кораблей, средняя стоимость нашего корабля в этом флоте составляла миллиард долларов […] Наш текущий парк составляет 290 вымпелов, средняя стоимость которых составляет $2 млрд. с учетом инфляции

- заявил офицер.

Как он утверждает, это вызвано повышением боевой мощи, которая требует больше расходов на меньшее количество платформ.

Теперь я не уверен, является ли это правильной стратегией для нас, если учесть сценарий, при котором мы будем иметь дело с великой державой, такой как Китай или Россия

- отметил Модли.

Источник изображения: topwar.ru

Прожорливые АУГ

С его слов, авианосные ударные группы всегда были большим финансовым бременем для ВМС, но сегодня их содержание обходится гораздо дороже. В 1980-х годах АУГ забирали около 14 % от общих эксплуатационных расходов флота. Сейчас – это уже 31 %.

Мы должны думать о том, как развернуть эту тенденцию вспять

- пояснил Модли.

Как он полагает, ранее уже было верно подмечено в ВМС, что необходим переход на новую ударную силу. Вместо стремления опираться на крупные надводные корабли, такие как крейсера и эсминцы, нужно сделать ставку на малые вымпела, например, на литоральный боевой корабль или фрегат, а также беспилотники. Более мелкие единицы способны нести повышенную нагрузку, при этом снижая "прожорливость" флота, основой которого определяют АУГ (авианосные ударные группы).

Именно поэтому, как заявил Модли, он выступает за инвестиции в LCS и фрегат, "потому что они гибче и действуют более оперативно" и стоят миллиард долларов за единицу или меньше того. При этом содержать 13-миллиардный авианосец гораздо труднее, особенно если учитывать долгосрочную перспективу. В этой связи он назвал стремление достичь состава флота в 355 кораблей, опирающихся на 12 авианосных ударных групп, “очень агрессивной целью”.

Есть математическая проблема, которую мы должны попытаться решить, и мы должны подходить к ней серьёзно

- сделал вывод Модли.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
LCS-1
Авианосец
БПЛА
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