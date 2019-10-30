В США признали "прожорливость" АУГ
ВМС США сконцентрировали внимание на росте боевого потенциала флота. Соответственно возрастают затраты на его содержание. Однако расходы увеличились, несмотря на уменьшение количества кораблей. Данный подход является неэффективным способом борьбы с равным по мощи противником, таким как Россия и КНР. Об этом заявил заместитель министра ВМС Томас Модли на прошлой неделе.
Источник изображения: topwar.ru
Кораблей меньше, расходов больше
Модли служил на флоте в 1980-х годах, и с тех пор, с его слов, флот сильно изменился Сейчас он примерно в два раза меньше, чем в те времена, но средняя стоимость одного корабля вдвое выше.
Возвращаясь к 80-м годам, когда у нас был флот из 600 кораблей, средняя стоимость нашего корабля в этом флоте составляла миллиард долларов […] Наш текущий парк составляет 290 вымпелов, средняя стоимость которых составляет $2 млрд. с учетом инфляции
- заявил офицер.
Как он утверждает, это вызвано повышением боевой мощи, которая требует больше расходов на меньшее количество платформ.
Теперь я не уверен, является ли это правильной стратегией для нас, если учесть сценарий, при котором мы будем иметь дело с великой державой, такой как Китай или Россия
- отметил Модли.
Источник изображения: topwar.ru
Прожорливые АУГ
С его слов, авианосные ударные группы всегда были большим финансовым бременем для ВМС, но сегодня их содержание обходится гораздо дороже. В 1980-х годах АУГ забирали около 14 % от общих эксплуатационных расходов флота. Сейчас – это уже 31 %.
Мы должны думать о том, как развернуть эту тенденцию вспять
- пояснил Модли.
Как он полагает, ранее уже было верно подмечено в ВМС, что необходим переход на новую ударную силу. Вместо стремления опираться на крупные надводные корабли, такие как крейсера и эсминцы, нужно сделать ставку на малые вымпела, например, на литоральный боевой корабль или фрегат, а также беспилотники. Более мелкие единицы способны нести повышенную нагрузку, при этом снижая "прожорливость" флота, основой которого определяют АУГ (авианосные ударные группы).
Именно поэтому, как заявил Модли, он выступает за инвестиции в LCS и фрегат, "потому что они гибче и действуют более оперативно" и стоят миллиард долларов за единицу или меньше того. При этом содержать 13-миллиардный авианосец гораздо труднее, особенно если учитывать долгосрочную перспективу. В этой связи он назвал стремление достичь состава флота в 355 кораблей, опирающихся на 12 авианосных ударных групп, “очень агрессивной целью”.
Есть математическая проблема, которую мы должны попытаться решить, и мы должны подходить к ней серьёзно
- сделал вывод Модли.
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