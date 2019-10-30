В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М

T-90M "Прорыв", или Объект 188M, является модернизированной версией основного боевого танка Т-90 "Владимир". Однако данная модификация предусматривает сразу несколько вариантов улучшений. Учитывая, что ОБТ имеет довольно открытую архитектуру, трудно однозначно определить, какие именно машины заказала российская армия в рамках контракта на поставку Т-90М "Прорыв-3". Об этом рассуждает польское издание Defence24.

Источник изображения: topwar.ru

Вопросы с пушкой

Например, неясно, какая на них устанавливается пушка. Указанное издание полагает, что речь идет об орудии 2A46M-5. Оно обладает лучшими характеристиками, чем предыдущие образцы, но проигрывает 2A82-1M, которой оснащается Т-14 "Армата". Данный вывод основан на том, что размещение пушки 2A82-1M требует внесения конструктивных изменений в башню, "которых не видно".

Значит "Прорыв-3" не сможет вести огонь рядом боеприпасов, такими как противотанковые снаряды 3ВМ69 "Вакуум-1" и 3ВМ70 "Вакуум-2", обладающие повышенной бронебойностью.

Со слов Defence24, транслируемая в части российских СМИ информация о том, что серийный танк Т-90M уже обладает пушкой 2A82-1M, является неподтвержденной. Источник этих сведений говорил, что она может устанавливаться опционально, давая возможность унифицировать арсенал боеприпасов Т-90М и Т-14.

Источник изображения: topwar.ru

Множество сомнений

Большое внимание было уделено усилению брони и выживаемости танка. ОБТ защищен многослойной броней нового поколения, а также элементами ДЗ. Вместо брони реактивного типа "Контакт-5" установлен более совершенный аналог "Реликт". В ходе испытаний, проходивших в феврале этого года, на стыке башни и корпуса размещалась стальная противокумулятивная сетка. Однако Defence24 сомневается в том, будет ли она устанавливаться серийно.

Аналогичным образом под вопросом остается установка КАЗ "Арена" или "Афганита". Издание не уверено, что серийные образцы получат их из-за высокой стоимости. При этом в модификации прорывного Т-90М отказались от системы самообороны "Штора".

Вызывает сомнения у издания и график поступления танков в армию. В 2017 году было заказано около 30 единиц с поставкой в 2018-2019 годах. Однако фактически передача стартовала лишь в текущем году. "Возможно", что в 2018 году было приобретено еще 30 танков. Наконец, в 2019 году была заказана модернизация Т-90А до стандарта T-90M.

Трудно быть уверенным в том, что УВЗ будет своевременно выполнять заказы на модернизированные Т-90

- делает вывод сомневающийся польский портал Defence24. Но если повсюду от польского СМИ сомнения, то стоит ли польским политикам постоянно кричать о "российской агрессии"?..