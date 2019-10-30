Войти
30.10.2019
Военное обозрение

В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М

885
3
+1

T-90M "Прорыв", или Объект 188M, является модернизированной версией основного боевого танка Т-90 "Владимир". Однако данная модификация предусматривает сразу несколько вариантов улучшений. Учитывая, что ОБТ имеет довольно открытую архитектуру, трудно однозначно определить, какие именно машины заказала российская армия в рамках контракта на поставку Т-90М "Прорыв-3". Об этом рассуждает польское издание Defence24.

Источник изображения: topwar.ru

Вопросы с пушкой

Например, неясно, какая на них устанавливается пушка. Указанное издание полагает, что речь идет об орудии 2A46M-5. Оно обладает лучшими характеристиками, чем предыдущие образцы, но проигрывает 2A82-1M, которой оснащается Т-14 "Армата". Данный вывод основан на том, что размещение пушки 2A82-1M требует внесения конструктивных изменений в башню, "которых не видно".

Значит "Прорыв-3" не сможет вести огонь рядом боеприпасов, такими как противотанковые снаряды 3ВМ69 "Вакуум-1" и 3ВМ70 "Вакуум-2", обладающие повышенной бронебойностью.

Со слов Defence24, транслируемая в части российских СМИ информация о том, что серийный танк Т-90M уже обладает пушкой 2A82-1M, является неподтвержденной. Источник этих сведений говорил, что она может устанавливаться опционально, давая возможность унифицировать арсенал боеприпасов Т-90М и Т-14.

Источник изображения: topwar.ru

Множество сомнений

Большое внимание было уделено усилению брони и выживаемости танка. ОБТ защищен многослойной броней нового поколения, а также элементами ДЗ. Вместо брони реактивного типа "Контакт-5" установлен более совершенный аналог "Реликт". В ходе испытаний, проходивших в феврале этого года, на стыке башни и корпуса размещалась стальная противокумулятивная сетка. Однако Defence24 сомневается в том, будет ли она устанавливаться серийно.

Аналогичным образом под вопросом остается установка КАЗ "Арена" или "Афганита". Издание не уверено, что серийные образцы получат их из-за высокой стоимости. При этом в модификации прорывного Т-90М отказались от системы самообороны "Штора".

Вызывает сомнения у издания и график поступления танков в армию. В 2017 году было заказано около 30 единиц с поставкой в 2018-2019 годах. Однако фактически передача стартовала лишь в текущем году. "Возможно", что в 2018 году было приобретено еще 30 танков. Наконец, в 2019 году была заказана модернизация Т-90А до стандарта T-90M.

Трудно быть уверенным в том, что УВЗ будет своевременно выполнять заказы на модернизированные Т-90

- делает вывод сомневающийся польский портал Defence24. Но если повсюду от польского СМИ сомнения, то стоит ли польским политикам постоянно кричать о "российской агрессии"?..

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Польша
Россия
Продукция
Армата
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Похожие новости
20.01.2017
Т-90 получит пушку от «Арматы»: основному российскому танку добавят ударной силы
24.11.2016
Золотая жила российской оборонки: сохранит ли Москва индийский рынок вооружений
14.11.2016
Западный ответ "Армате": на что не способен дорогой и неповоротливый "Челленджер-2"
22.12.2015
Мифы мирового рынка вооружений
15.12.2014
Танк «Армата» - большая российская тайна
3 комментария
№1
30.10.2019 08:07
Ну в 37 и 38 они тоже сильно сомневались в возможностях Красной Армии и всё пытались вступить в Гитлеровскую коалицию, чем все закончилось все прекрасно знают из учебников истории.
0
Сообщить
№2
30.10.2019 08:14
Цитата, Восход сообщ. №1
чем все закончилось все прекрасно знают из учебников истории.

У них другие учебники истории.
+3
Сообщить
№3
30.10.2019 08:29
Сомневаться следовало бы совсем в другом. А именно, в адекватных объёмах закупок новой техники.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 21:31
  • 89
Машиностроение на грани исчезновения
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 30.10 19:31
  • 21
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 30.10 19:22
  • 35
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 30.10 19:20
  • 4
Авиапром ведут на прорыв… канализации
  • 30.10 19:16
  • 21
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 30.10 19:09
  • 16
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 30.10 19:05
  • 50
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 30.10 19:00
  • 10
Опыт Афгана, Чечни и Сирии учтен при создании гантрака с "боевой рогаткой"
  • 30.10 18:31
  • 6
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 17:26
  • 2
"Федор" не смог зайти в Google из-за проверки на роботов
  • 30.10 15:28
  • 5
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
  • 30.10 13:47
  • 4
"Сохранит мир": Россия подарила Таджикистану военную технику
  • 30.10 12:10
  • 1
Глава Boeing заявил о безопасности доработанных самолетов 737 MAX