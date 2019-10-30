Электронный паспорт – угроза на предъявителя

Кто сумеет защитить киберпространство

При интенсивной "цифровизации" жизнедеятельности общества не уделяется должного внимания безопасности. Скажем, угрозы, которые несет повсеместное введение электронных паспортов с охватом соответствующими документами сотрудников спецслужб, военнослужащих и членов их семей, серьезнее ожидаемых выгод.

Ключевое условие эффективности любых информационных операций – детальное знание объекта воздействия. Тот из конкурентов, кому больше известно о состоянии оппонента, имеет неоспоримое преимущество, даже уступая в количестве и качестве информационных средств.

О чем молчит "Майкрософт"

Инфраструктура системы, обеспечивающей введение в действие и применение электронных паспортов, основана на аппаратной базе американской разработки и операционных системах фирмы "Майкрософт",носящих закрытый характер. Компания платит за это огромные штрафы, поскольку налицо нарушение антимонопольного законодательства – как национального, так и международного. Тем не менее она не идет на раскрытие программного продукта. Случайно ли это? Очевидно, нет. В случае раскрытия таких программ станет ясно, что в них имеются "закладки", пересылающие информацию на неизвестные пользователю адреса.

“ Иностранные кибервойска будут действовать предельно скрытно, что сильно осложняет борьбу с ними ”

Интернет вырос из специализированной системы военной связи Минобороны США. Поэтому, несомненно, содержит в принципах своего функционирования нюансы, которые позволяют сохранять его авторам определенный контроль, в частности, беспрепятственно получать циркулирующую в Сети информацию.

Как следствие вся информация о гражданах России может оказаться в чужих руках – у конкурентов и вероятных противников. Причем детальность этой информации и оперативность ее получения ни в чем не уступит той, которой будет пользоваться российское правительство и спецслужбы, а в некоторых аспектах и превосходить.

Данные о масштабах проникновения США в информационную среду других государств достаточно полно представлены Эдвардом Сноуденом. При введении электронных паспортов с созданием соответствующей инфраструктуры возможности контроля над Россией существенно возрастут.

Что сделают конкуренты с нашей страной, получив такую возможность? Ответ очевиден: наше руководство не сможет полноценно управлять. За него это будут делать иностранные центры.

Контроль общества

Этот проект вызывает сомнения и с точки зрения внутренней безопасности. Владея полной информацией о состоянии населения, его отдельных граждан, правящая элита сможет оперативно выявлять и подавлять инакомыслие. Причем для этого даже не потребуются суды – власти найдут иные, куда более изощренные методы устранения оппонентов.

Известно, что в политической борьбе часто верх одерживает не тот, кто честнее и больше печется о благе государства и народа, а тот, кто беспринципнее, корыстнее, готов идти на самые страшные преступления для достижения своих целей. Такой тип, прорвавшись к власти и получив столь мощный инструмент контроля общества, как информационная инфраструктура и интегрированные в единую систему базы данных электронных паспортов, сможет установить тотальную диктатуру, какой не могли создать все тираны прошлого, вместе взятые. И изменить ситуацию окажется невозможно в принципе, поскольку нельзя обеспечить общественный контроль за циркулирующей в такой системе информацией. То есть внедрение электронных паспортов несет угрозу самим конституционным основам нашего государства.

Огонь по паспортам

Негативно скажется реализация проекта и на военной безопасности, поставив под угрозу нормальное функционирование спецслужб. Электронные паспорта членов семей военнослужащих, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, даже если они сами не будут иметь электронных паспортов, станут объектами особого внимания. Анализ информации позволит вероятным противникам и конкурентам России, в частности, выявлять стратегическое и даже оперативное построение группировок Вооруженных Сил, дислокацию и передислокацию отдельных соединений и частей в масштабе времени, близком к реальному. А это значит, что в случае начала военных действий по нашим группировкам будут нанесены точные удары, гарантирующие их разгром. При этом эффективность мер оперативной маскировки будет сведена к минимуму.

Криминальные структуры смогут эффективно противостоять правоохранительным органам на всех этапах преступной деятельности, уводить рядовых преступников и лидеров преступного мира от преследования. Тот факт, что на рынках можно купить носители, содержащие информацию, не подлежащую распространению, лишнее подтверждение – террористические организации и криминальные сообщества смогут получить интересующую их информацию из системы электронных паспортов.

Хакер – в каждый дом

Наконец, серьезные угрозы эта система несет и отдельным гражданам. Недобросовестные чиновники, хакеры и иные "спецы", получив данные, например, о чьей-либо собственности, смогут ими воспользоваться для ее присвоения. При этом появятся качественно новые способы совершения преступлений, которые при потенциале Интернета будут генерироваться с такой быстротой, что правоохранительные органы не смогут успевать вырабатывать эффективные меры противодействия.

Особенно наглядно это проявится в случае, если учет собственности граждан и их финансовых ресурсов будет вестись только в электронном виде. Тогда хакер или недобросовестный чиновник сможет простыми операциями в Сети лишить любого гражданина всего. Это и сегодня регулярно происходит, когда хакерские группировки похищают миллионы и миллиарды.

То есть внедрение только электронных паспортов несет угрозы стратегического характера. А мер, которые позволили бы их парировать, в России не выработано. Связано это с тем, что источники угроз – преимущественно представители военных и специальных структур других государств, транснациональных криминальных сообществ и даже российской политической элиты.

С киберсвистком и кибердубинкой

Сможет ли киберполиция ("Омут Колумбайна") парировать эти угрозы? Вряд ли, ведь она не в состоянии остановить бездумную, чреватую столь серьезными угрозами нашей стране цифровизацию общества. Ничего она не сможет сделать и с непосредственными источниками этих угроз.

И разве не является грубым нарушением российского законодательства создание условий, при которых различные базы данных о наших гражданах окажутся объединенными воедино? Именно такой результат даст последовательная реализация плана введения электронных паспортов. И несмотря на это, данные проекты внедряются.

Все, что в состоянии сделать киберполиция, так это несколько затруднить подобную деятельность. Для того чтобы пресечь подобные угрозы в реальности, для начала надо остановить навязываемую модель цифровизации и выработать такую, при которой общество имело бы возможность жестко контролировать функционирование информационных систем. Также необходима их надежная защита от незаконного вмешательства.

В борьбе с распространением различных экстремистских и иных деструктивных идей киберполиция мало что может сделать. Причина проста – их можно победить только альтернативной идеей. Экстремизм порождается тем, что мировой и социальный порядок даже в благополучных странах предельно несправедлив. И какого-либо внятного идейного обоснования такого положения не существует. Россия, которой конституционно запрещено иметь государственную идеологию, в принципе не имеет возможности принять какую-либо концепцию, способную стать реальной альтернативой экстремизму, особенно если учестьничем не оправданное фантастическое социальное неравенство.

Меняется структура организации экстремистских сообществ. Они становятся сетевыми. У них нет явных лидеров, которых можно было бы выявить и нейтрализовать силами киберполиции. Есть отдельные авторитетные люди, каждый из которых ничего особенного, за что его можно было бы привлечь к ответственности или нейтрализовать как экстремиста, не высказывает. А в совокупности возникает жестко враждебная государству система положений – идеология. Киберполицейские, не имея четких идейных ориентиров, могут оказаться в числе сторонников подобных взглядов, даже сами того не подозревая.

Есть еще одна группа угроз, носящих технотронный характер. Современные предприятия и объекты инфраструктуры представляют собой чрезвычайно сложные и сильно взаимозависимые образования. В них всегда можно найти точки, воздействием на которые "мишень" выводится из строя или даже инициируется катастрофа с тяжелыми экологическими последствиями. Между тем многие предприятия опираются на развитые информационные системы, имеющие выход в Сеть. Это создает исключительно благоприятные условия для создания киберугроз технотронного характера. Можно не сомневаться, что соответствующие планы по взлому таких систем или заблаговременной засылке в них спящих вирусов в кибервойсках враждебных нам государств существуют. О том, насколько опасными могут быть такие удары, можно судить по известным примерам подобных действий хакеров. И если "иррегулярные" хакеры, осуществляя подобные атаки, обязательно себя проявляют (для получения денег или известности), что облегчает борьбу с ними, то иностранные кибервойска будут атаковать предельно скрытно.

Для успешного решения задач информационной безопасности в России должна быть создана общенациональная система, в которой киберполиция станет одной из составных частей с четко определенными функциями, соответствующими названию. В информационном противоборстве наступательные и оборонительные действия очень тесно переплетены и порой трудно разделимы. Киберполиция, исходя из самого определения, должна быть ориентирована на пресечение деятельности негосударственных источников угроз. Это важная, но отнюдь не самая ресурсоемкая часть общенациональной системы информационнойборьбы. Основную тяжесть защиты киберпространства должны взять на себя формирования ВС РФ.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 42 (805) за 29 октября 2019 года