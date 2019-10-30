Севморпуть под охраной

За ледовой обстановкой и безопасностью судоходства присмотрит "Иван Папанин"

25 октября спущен на воду головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550. Торжественная церемония состоялась в Санкт-Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи".

"Иван Папанин" предназначен для охраны и постоянного наблюдения за окружающей средой в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки в порт задержанных транспортов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов. Основные тактико-технические характеристики: водоизмещение – около 8500 тонн, длина – свыше 100 метров, ширина – около 20, автономность плавания – 60 суток ("Полярный патруль"). Для выполнения боевых задач ледокол вооружен артиллерийской установкой АК-176МА.

"Этот корабль, спроектированный центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", проектировался достаточно быстро на основе уже имевшихся наработок и получился очень удачным, – отметил в комментарии для "Военно-промышленного курьера" капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. – "Иван Папанин" будет выполнять важнейшую работу на арктическом направлении. Прежде всего станет боевым кораблем, охраняющим морскую зону Севморпути, однако при необходимости может решать и ледокольные задачи, равно как и работать буксиром. Подобное соединение функций в одном корабле очень важно, особенно в Арктике".

“ Если морское дно покрыто льдами, прибрежные страны могут устанавливать более жесткие правила по проходу чужих судов ”

Ввод в строй "Ивана Папанина" станет еще одним звеном морской цепи безопасности России в Арктике – стратегически важном регионе, где разворачивается жесткая борьба стран за контроль над акваториями и соответственно ресурсами. Тон в этом противоборстве задает Вашингтон, устами своих политиков и военачальников заявляющий о намерении диктовать миру, прежде всего России, свои условия деятельности в Северном Ледовитом океане. Так, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго в феврале этого года в комментарии для Washington Examiner заявил: "Россия считает Арктику своей, но на самом деле это международная территория и мы заинтересованы в том, чтобы она оставалась свободной и открытой для всех". Арктика и Северный морской путь, по словам адмирала, должны в равной мере использоваться всеми странами Арктического совета, на этот регион не имеет права монопольно претендовать никто. И грозно констатировал: США не позволят России и Китаю господствовать в регионе и контролировать Северный морской путь.

Еще один американский военачальник – главком ОВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти в марте этого года на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сената США блеснул осведомленностью: "Мы сейчас сталкиваемся с тем, что Северный морской путь остается открытым дольше. Следствием этого является то, что увеличивается заинтересованность в нем с коммерческой точки зрения и с точки зрения ресурсов. Это создает конкуренцию. Россия, поскольку Северный морской путь проходит ближе всего к ее границам, вновь открыла аэродромы в регионе, у них теперь есть там радиолокационные системы, они стали на периодической основе перемещать там различные системы вооружений, чтобы контролировать район". И доложил, что Пентагону пришлось поменять оперативные планы в Арктике и "дислокацию некоторых наших сил, чтобы мы могли обеспечить сдерживание. Мы посылаем сигнал о том, как важна Арктика для нас".

Председатель КНШ ВС США генерал Джозеф Данфорд тоже не лукавил: "Россия расширяет свое военное присутствие в Арктике, и США не исключают возможности превращения этого региона в будущем в зону конфликта".

Что остается делать нам в ситуации, когда Вашингтон пытается усилить свое военное присутствие в Арктике? Только одно: укреплять оборону, символом чего и стал "Иван Папанин" – современный боевой корабль российской группировки арктических войск. Россия не будет выполнять установки "вашингтонского обкома", заявил журналистам первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, Герой Российской Федерации полковник Андрей Красов. Соединенные Штаты должны понимать, отметил он, что существует международное право и Вашингтон не может диктовать нам, как развивать Северный морской путь. "Россия не нарушает норм международного права, – подчеркнул депутат. – Часть трассы Северного морского пути проходит в наших территориальных водах. Мы же не собираемся принуждать Соединенные Штаты делать что-то вблизи берегов Аляски. Мы претендуем только на то, на что существуют нормы, которые должны исполняться всеми, в том числе и США".

Политик напомнил о статье 234 Конвенции ООН по морскому праву, которая гласит: если морское дно покрыто льдами, то прибрежные страны могут устанавливать более жесткие правила по проходу чужих судов. "Это вызвано необходимостью обеспечить защиту от загрязнения окружающей среды, поэтому Россия вправе ужесточить проход иностранных судов по СМП. И США не могут требовать от нас иного", – сказал Андрей Красов. Кстати, точно такие же претензии американцы предъявляют и Канаде.

РФ берет под свою защиту Северный морской путь. Правительство разработало правила прохода по СМП иностранных военных кораблей: государства, которым они принадлежат, должны уведомить о движении за 45 суток до его начала. Необходимо также указать название, маршрут, цель и сроки плавания. В проходе могут и отказать, а в случае несанкционированного движения по СМП, как считают эксперты, РФ вправе применять чрезвычайные меры вплоть до ареста или уничтожения судна.

Напоминанием о морской силе России по стечению обстоятельств стал флотский праздник. 20 октября страна отметила 323-ю годовщину создания регулярного флота. Именно в этот день боярская Дума приняла историческое решение, одобрив указ молодого государя Петра I и решила: "Морским судам быть!". Началось бурное строительство Военно-морского флота империи. "Именно он как в те времена, так и в нынешние олицетворял движение вперед, преображение и расцвет лидирующей в мире Российской державы, укрепление и умножение таланта и созидательной энергии народа. Моряки во всех званиях и должностях верой и правдой беззаветно служили Отчизне!", – подчеркнул Михаил Ненашев.

Сформулированная ДПФ на научно-практической конференции "Национальная морская политика России: разработка и реализация" в марте 1999 года Концепция системного развития Арктики привела впоследствии к появлению документов федерального уровня. Регион находится в центре государственной политики. Новая стратегия развития российской Арктики до 2035 года, одним из инициаторов которой выступил президент РФ Владимир Путин, призвана объединить национальные проекты и программы, инвестиционные планы развития регионов и городов.

Продолжение темы – "Универсал "Иван Папанин".

Павел Васильев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 42 (805) за 29 октября 2019 года