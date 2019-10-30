Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Трампа с ликвидацией лидера ИГ
Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман на церемонии выкатки на авиабазе имени короля Абдулазиза в Дахране в Восточной провинции первого собранного в Саудовской Аравии учебно-боевого самолета BAE Systems Hawk Mk 165 AJT, 01.04.2019.
Источник изображения: министерство обороны Саудовской Аравии.
Вашингтон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с наследным принцем королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Сальманом, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Наследный принц поздравил президента с успешной миссией США по привлечению к ответственности основателя и лидера ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади", - говорится в сообщении.
В свою очередь, президент поблагодарил наследного принца за "продолжающееся прочное партнерство" Саудовской Аравии и США.
"Лидеры обсудили также важнейшие региональные и двусторонние вопросы", - добавляет Белый дом.
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