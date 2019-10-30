Треть участников саммита Россия – Африка купит наше оружие

Встреча в Сочи собрала лидеров 54 стран черного континента

Сам факт столь представительного участия африканских стран в форуме в Сочи подтверждает: все разговоры о международной изоляции России в связи с возвращением Крыма и поддержкой Донбасса – полный вздор. 54 страны Африки – четверть членов ООН. Так что говорить об изоляции может лишь тот, кто представляет мир исключительно в виде США, Евросоюза и Японии.

Африканские страны кровно заинтересованы в возвращении России на континент, ибо их уже давно, что называется, достал однополярный мир, неприкрытый диктат США и их союзников по НАТО. Возвращение РФ в качестве активного игрока восстанавливает баланс сил. Это позволит африканцам более уверенно себя чувствовать в общении с партнерами на Западе и Востоке. Не говоря уже о том, что весьма эффективные действия Российской армии по разгрому созданных Западом террористических организаций в Сирии оказали исключительно сильное положительное влияние на отношения к нам. В Африке с удовольствием почувствовали, что впервые после разрушения СССР опять появилась держава, способная мощно вступиться за своего союзника.

Россия восстанавливает роль противовеса западной гегемонии, которая была утрачена 30 лет назад командой Горбачева – Шеварднадзе. Этому сильно способствует и тот факт, что наша страна никогда не была замарана участием в грабеже Африки. Более того, именно Советский Союз был наиболее мощной антиколониальной силой в мире. Мы твердо поддерживали борьбу Африки за свободу и словом (в ООН), и делом (поставками оружия национально-освободительным движениям). Поэтому едва ли не каждый из выступавших на сочинской встрече глава той или иной страны считал долгом подчеркнуть признательность за наш вклад в деколонизацию.

“ Африканские предприниматели готовы инвестировать в Россию приличные деньги ”

Кстати, африканцы помнят об этом лучше, чем мы в России, где принято обывательское "мы кормили всю Африку". Чушь! Если у нас на складах Министерства обороны находилось до семи миллионов автоматов Калашникова, то поставка нескольких тысяч (или даже десятков тысяч) АК дружественной стране ни малейшего ущерба нашей экономике нанести не могла. Тем более что оружие, как правило, продавали. И тот же АК с внутренней ценой 87 рублей явно продавали (по официальному курсу) минимум за 150 долларов. Отсюда многомиллиардные "долги", которые, если бы ими распорядились с умом, могли бы сильно подпереть нашу шатающуюся экономику.

Это что касается дел политических. Но ведь одновременно со встречей в верхах в Сочи проходил и российско-африканский экономический форум. Утверждают, что на нем было подписано соглашений на общую сумму 800 миллиардов рублей. Но здесь в отличие от сферы политической, где возвращение произошло почти мгновенно, нам за нашими партнерами-соперниками из Европы, Америки и Азии придется гнаться еще долго. Например, Китай увеличил вложения в Африку с пяти миллиардов долларов в 2006 году до 60 миллиардов в прошлом. Причем 10 миллиардов из этой суммы – инвестиции частных компаний. 17,5 процента всего африканского импорта – из Китая. Увы, ни Российское государство, ни частный бизнес вкладываться в торгово-экономическое сотрудничество с Африкой не торопятся. Хотя с удовольствием сообщается, что соглашения о военно-техническом сотрудничестве достигнуты с 18 странами.

Как результат такого пренебрежения развитием высокотехнологических отраслей – суммарный товарооборот между Россией и Африкой в 2017 году составил всего три миллиарда долларов. Тогда как у США этот показатель равен 27 миллиардам, а у Китая – еще вдвое больше. Что называется, почувствуйте разницу.

Встреча в верхах – чисто политическое, казалось бы, мероприятие – имеет очень большое практическое значение. Уважительное отношение к африканским лидерам, установление личных контактов способствуют развитию торгово-экономических связей. На этом континенте многое, скажем так, персонализировано. И воля главы государства подчас имеет решающее значение при принятии решений экономического характера. Так что доброе отношение на личном уровне – это фактор, который энергично применяют западные страны и почти не используют творцы российской политики.

Но самое поразительное (и малоизвестное) обстоятельство заключается в том, что африканские предприниматели готовы инвестировать в Россию, и приличные деньги. Например, недавно южноафриканская компания Наспарс (Naspers) вложила 1,15 миллиарда долларов в покупку акций российской рекламно-информационной компании Avito, получив 99 процентов акций этой популярной фирмы.

Между тем больше всего в либеральных СМИ обсуждалось заявление Владимира Путина о списании долгов африканских стран в размере 20 миллиардов долларов. Какой поднялся хай среди патентованных "защитников русского народа". Однако это тот случай, который называется, слышали звон, но не знают, где он. Путин заявил буквально следующее: "К настоящему времени Россия списала долги африканских стран на 20 миллиардов долларов". Почувствуйте разницу! Долги были списаны много лет назад, еще в 90-х, когда страной рулили эти же самые либералы. Читателям "Военно-промышленного курьера" известно, как группа мошенников при содействии хозяев высоких кабинетов разворовала ангольский долг в пять миллиардов долларов ("Олигархи на советские деньги"). Точно так же давно уплыли в карманы чиновников и за рубеж другие африканские долги.

Яркое подтверждение того, что встреча Россия – Африка соответствует интересам нашей страны: при известии о подготовке мероприятия резко возбудились прямые и скрытые враги. Почти год назад (заранее!) на Первом (государственном!) канале прошел расистский, на мой взгляд, телефильм "Белый крест Африки", в котором положение в ЮАР подавалось в совершенно извращенном виде. Недели две назад этот же "шедевр" агитпропа, направленный против наших друзей, частями демонстрировался на патриотическом, казалось бы, телеканале "Звезда". Венцом пропагандистской борьбы против мероприятия, проводимого главой государства, были сюжеты на государственном же телеканале "Вести 24", где под камуфляжем "объективности" весь день протаскивались все те же расистские обертоны. А интервью с главами дружественных России стран – ЮАР и Анголы – показали уже ближе к полуночи. Случайность или отражение стойкого нежелания части российского истеблишмента изменить курс на тот, который реально соответствует интересам страны?

С крокодиловой слезой на глазах чуть ли все либеральные СМИ сообщали, что сочинская встреча в верхах обошлась в 4,5 миллиарда рублей. И это притом что чуть ли ежедневно слышим, как очередной чиновник украл несколько миллиардов. Про бывшего губернатора одной из областей, ныне очутившегося на ПМЖ в Швейцарии, пишут, что он украл 20 миллиардов за три года правления. Между прочим, с учетом того, что почти шесть тысяч официальных лиц, бизнесменов, журналистов и ученых платили за свое пребывание и питание в Сочи, может вполне статься, что мы еще и прилично заработали на этом мероприятии.

Сделан очень серьезный, но пока только первый шаг к нашему возвращению в Африку. Приняты важные документы и программы сотрудничества. Теперь все зависит от того, как эти соглашения будут выполняться африканской и особенно российской сторонами. Мы прекрасно знаем, как чиновничество в РФ заматывает даже самые благие пожелания, указы и распоряжения президента. Так что нужны твердая воля и постоянный контроль главы государства, чтобы решения, принятые в Сочи, не оказались пустым сотрясением воздуха. Через три года планируется проведение новой встречи в верхах Россия – Африка. Готовиться к ней, реализовывать принятые документы нужно начинать уже сейчас.

Заголовок газетной версии – "Саммит возвращения".

Вячеслав Тетекин, депутат Государственной думы VI созыва, доктор исторических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 42 (805) за 29 октября 2019 года