Саид Гафуров: Наш товар – безопасность

Москву ждут как гаранта политической стабильности

Сочинский саммит и экономический форум Россия – Африка – итог долгой и кропотливой работы. С моей точки зрения, сочинский диалог – фиксация прорыва нашей страны в Африку.

Были подписаны важные документы, определяющие отношения сторон на многие годы. При этом мало кто обратил внимание на весьма интересный нюанс, хотя об этом говорил президент Египта Абдула-Фаттах ас-Сиси. Документы о сотрудничестве подписаны не только между Россией и Африкой, также закреплены связи Евразийского и Африканского союзов. То есть начинают закладываться наднациональные отношения. Тут следует отметить, что экономика в РФ уже во многом подчиняется законам и регламентам ЕАЭС. А несколько месяцев назад прошел саммит Африканского союза, на котором обсуждался вопрос об установлении свободной экономической зоны.

Это создает принципиально новую ситуацию: именно ЕАЭС работает с Африканским союзом, и это очень важно. Что также должно сильно облегчить деятельность российских компаний на Черном континенте.

“ КНР вывозит сырье и ввозит товары народного потребления. У РФ потребности в сырье тоже есть, но другие, и структурно мы не слишком конкурируем с китайцами ”

Взаимные экономические и политические связи складывались десятилетиями и сегодня возрождаются на ином уровне.

"Когда строились отношения в прежние времена еще с Советским Союзом, все происходило по накатанным государственным лекалам. Это было хорошо, но сегодня это невозможно представить. Сейчас нужно больше информации о возможностях друг друга, нужно, чтобы участники экономической деятельности были в курсе происходящих событий и в курсе возможностей африканских государств, их конкурентных преимуществ на мировых рынках", – сказал на сочинском саммите Владимир Путин.

Наш президент принципиально подчеркнул, что в отношениях РФ и Африки ни идеологические, ни экономические мотивы не будут доминировать. Главное – взаимовыгодное сотрудничество.

Замечу, СССР проводил в Африке политику развития национальной промышленности. Скажем, в Гвинее многие крупные западные алюминиевые фирмы разрабатывали бокситовые месторождения и вывозили руду. Советский Союз построил там завод, который производил глинозем, то есть шла продукция с высоким уровнем добавленной стоимости. В странах континента на такие вещи обращают внимание. И это очень важно.

"Африка не хочет быть объектом односторонней помощи. Хотим выступать в качестве партнеров, быть частью плодотворного сотрудничества, выгодного для всех заинтересованных сторон", – заявил президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

Москва тесно сотрудничает с членом БРИКС Южной Африкой, у нас достаточно глубокое взаимодействие с Алжиром. С Каиром особые отношения. Все страны Африки очень важны, и РФ не будет делать исключений в сотрудничестве. Есть только один алгоритм отношений: мы поддерживаем законно избранные правительства, даже если они не нравятся, скажем, европейцам или американцам. Во внутренние дела Россия не вмешивается, политические вопросы должны решать сами африканцы.

Возвращение России на Черный континент – событие ожидаемое и окончательно решенное. Но все ли будут рады появлению конкурента? Немалым политическим влиянием там обладает Китай. Понятно, что будет очень сложно, но у наших стран разная специализация. КНР вывозит сырье и ввозит товары народного потребления. Инвестирует в местные программы развития. У РФ потребности в сырье тоже есть, но другие, и структурно мы не слишком конкурируем с китайцами. Но очень многое будет зависеть от системы государственной поддержки экспорта, инвестиций.

В Африке прекрасно понимают, что Россия – гарант политической стабильности в регионе и Москва будет участвовать в разработке стратегии и тактики установления на Черном континенте региональной безопасности.

Саид Гафуров, руководитель направления "Восток" портала Pravda.ru

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 42 (805) за 29 октября 2019 года