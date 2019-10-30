Трамп похоронил Аль-Багдади

Как была организована американская операция по ликвидации известного террориста

Главной новостью последних дней стала гибель Абу Бакра Аль-Багдади – главы запрещенного в России "Исламского государства". Американские силы специальных операций провели рейд в ночь с 26 на 27 октября, и, как заявил Пентагон, сам террорист предпочел подорвать себя поясом смертника. Вместе с ним погибли его жены. Позже с официальным заявлением о ликвидации Абу Бакра выступил президент США Дональд Трамп.

Аль-Багдади был ликвидирован в сирийской провинции Идлиб, хотя непонятно, что он там делал. По одним данным, глава ИГ вместе с семьей, а также сподвижниками проживал там. По другим сведениям, он ехал туда, чтобы провести совещание.

У объявленной победы сразу появилось много отцов. Об участии в ликвидации главы ИГ заявили Турция, Ирак и курдские формирования. А Дональд Трамп в своем выступлении даже поблагодарил Россию и Сирию. Правда, Минобороны России не оценило "любезность" и высказало обоснованные сомнения в части результатов описанной операции.

Мировые СМИ также местами достаточно скептически отнеслись к сообщению о гибели Аль-Багдади. За последние годы о ликвидации террориста сообщалось уже несколько раз, причем делали это не только Соединенные Штаты. Об уничтожении Аль-Багдади отчитывались иракские военные и даже один раз Минобороны России. В мае 2017-го глава ИГ предположительно попал под удар Воздушно-космических сил РФ в районе Ракки.

На фоне продолжающихся споров о смерти Аль-Багдади достаточно интересно изучить технические аспекты не только проведенной вооруженными силами США операции, но и всей охоты на главаря.

Охотничье ассорти

Целью для американского спецназа Аль-Багдади стал еще в 2014 году. Его поиском занялось объединенное командование специальных операций – Joint Special operation Command, в состав которого входят отряды "Дельта" и DEVGRU, 75-й полк рейнджеров и ряд других спецподразделений.

“ Штурмовая группа "Дельты", рейнджеров и иракских спецназовцев могла вылететь из Киркука и сесть на временный аэродром в районе нефтяных полей ”

Фактически JSOC уже давно не командование. Это спецслужба, задача которой – поиск и ликвидация людей, признанных угрозой национальной безопасности США. Как пример ее работы можно назвать охоту на Бен Ладена или Аль-Завахири. Президент Барак Обама незадолго до ухода несколькими закрытыми указами официально закрепил за JSOC статус спецслужбы.

Первоначально в охоте на Аль-Багдади использовались только беспилотники, но результаты себя не оправдали. Поэтому в сентябре 2014 года в регионе был развернут эскадрон из состава отряда "Дельта". В качестве мест базирования были избраны иракский Эрбиль, на тот момент контролировавшийся курдами и названный столицей Иракского Курдистана, а также несколько объектов на юге Турции.

В случае с Аль-Багдади JSOC отошло от жесткого правила – минимизировать участие местных сил. В частности, в Ираке и Афганистане командование очень редко привлекало местных правоохранителей и военных, а также никогда не ставило в известность о своих операциях их штабы. Но в охоте на главаря ИГ ставка неожиданно была сделана на курдские формирования. При поддержке бойцов "Дельты", а также рейнджеров 75-го полка было создано несколько ударных отрядов. Их называли антитеррористическими силами. Помимо обучения, американские военные щедро снабжали обучаемых вооружением и снаряжением. И уже в 2015 году курды активно подключились к охоте на Аль-Багдади.

За долгие годы у JSOC сложилась определенная схема поиска заданной цели. Бойцы спецподразделений проводят ряд операций с целью захвата важных свидетелей и получения данных о своей жертве. После каждого рейда картина о возможном местоположении искомого лица должна раскрываться все больше.

В случае с Аль-Багдади JSOC действовало так же. Активные операции начались в 2015-м. Штабом командования было определено, что Аль-Багдади перемещается между сирийскими Дейр эз-Зором, Раккой (на тот момент столицей самопровозглашенного халифата) и иракским Киркуком.

Над территорией Сирии американские спецназовцы использовали только вертолеты МН-Х, выполненные по технологии "Стелс". Эти же машины применялись и в рейде на пакистанский Абатобад, когда был ликвидирован бен Ладен. Скорее всего развертывание этих машин связано с наличием у Сирии средств ПВО, в том числе и современных российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Неожиданно для американцев местное население начало оказывать сопротивление, и во многом это было связано с тем, что в рейдах принимали участие курды. В октябре 2015 года в ходе операции на территории Ирака в районе Киркука погиб сержант "Дельты" Джошуа Веллер. Первоначально Пентагон заявил, что "Дельта" проводила некую операцию по освобождению курдских заложников, которых удерживали террористы ИГ. Но позже ведомство признало, что целью рейда все-таки был поиск информации об Аль-Багдади.

К началу 2017 года JSOC резко снизило активность с целью найти главаря ИГ. Наземные операции не проводились, поиск вели только с помощью беспилотников. Возможность продолжить наземную операцию появилась только летом 2017-го, когда на территорию Сирии вошли первые американские подразделения.

Сразу после того как курдские отряды отбили у ИГ Ракку, JSOC развернуло в Сирии оперативную группу, основой которой стали один из эскадронов "Дельты" (раз в несколько месяцев происходила ротация), рота рейнджеров, а также оперативная группа вертолетов 160-го полка специальных операций. К поискам Аль-Багдади присоединилась Великобритания. Вооруженные силы королевства также по ротации развернули в Сирии эскадрон 22-го полка SAS.

Осенью 2017-го JSOC возобновило активную охоту на Аль-Багдади. Рейды проводились в районах Дейр эз-Зора и Ракки, а также в Ираке. Но американские и английские спецназовцы опять столкнулись с активным противодействием. Погибли два бойца "Дельты" и один британского SAS.

Оперативная группа JSOC оставалась в Сирии до самого вывода американских войск с севера страны. Именно лагерь американских спецназовцев попал в объективы российских журналистов в Манбидже. А в социальных сетях было опубликовано видео нескольких бронетранспортеров Pandur, на которых военнослужащие "Дельты" покидали территорию Сирии.

Тайные воздушные тропы

После ухода с территории Сирии оперативная группа JSOC потеряла важнейший пункт дислокации – аэродром Табка. С 2017 года там базировались вертолеты 160-го полка, участвовавшие в поисках Аль-Багдади. В настоящее время машины перелетели в Ирак и предположительно дислоцируются на аэродроме в районе Киркука. Такое размещение существенно снижает возможности винтокрылых машин, особенно столь специфических, как МН-Х. Возросшее расстояние существенно сокращает их рабочее время в районе поисков. При этом увеличение запаса топлива на борту негативно сказывается на маневренности "стелс"-вертолетов – эти машины отличаются очень плохой устойчивостью, особенно в режимах зависания.

Недавно поступило сообщение, что американский спецназ опять вошел в Сирию. В социальных сетях появились видео с американской техникой. В одном из сюжетов можно было различить четырехосные грузовики повышенной проходимости HEMTT. Не исключено, что это были специальные "мобильные аэродромы". В кузове таких грузовиков размещаются системы топливозаправки для авиатехники, а также набор необходимого посадочного оборудования и запас специальных металлических плит. Из последних можно быстро возвести временные посадочные площадки для вертолетов.

Штурмовая группа "Дельты", рейнджеров и иракских спецназовцев могла вылететь из Киркука, пересечь границу с Сирией и сесть на временный аэродром в районе нефтяных полей на востоке страны. В этом случае полет до Идлиба проходил бы по наиболее короткой трассе и над территорией, хорошо известной американским военным. В месте пролета винтокрылых машин тактической группы достаточно мало населенных пунктов. А значит, Аль-Багдади не успели бы предупредить.

Также плюс этого маршрута – удаленность от российских и сирийских военных баз, что минимизирует риск вызвать негативные политические последствия или даже попасть под огонь средств противовоздушной обороны.

Сейчас в зарубежных СМИ появилась информация, что штурмовая группа могла вылететь с британской авиабазы "Акротири" на Кипре, но такой маршрут не обеспечивает скрытности. Американским спецназовцам пришлось бы лететь над густонаселенным сирийским регионом Латакия и пройти очень близко к тщательно охраняемым российским базам "Тартус" и "Хмеймим".

Термобарическая зачистка

Сообщается, что Аль-Багдади, его жены и сподвижники разместились в трех домах. Непосредственно на земле действовали операторы "Дельты", рейнджеры 75-го полка и иракский спецназ. Судя по социальным сетям, последние были военнослужащими "Золотой дивизии" – иракских сил специальных операций. Дивизия, в составе которой три бригады, подчиняется не Минобороны Ирака, а контртеррористическому бюро.

Рейнджеры и иракский спецназ блокировали район проведения операции, а также поддерживали огнем штурмовые группы. Основную же задачу выполняли бойцы "Дельты".

Подробности боя неизвестны, Пентагон воздержался от разглашения всей информации. Местные жители также не смогли заснять, что происходило в этот момент. Известно лишь, что бой занял более часа. Бойцы "Дельты" последовательно подавили сопротивление во всех трех постройках, после чего Аль-Багдади подорвал себя поясом шахида.

Такое описание в принципе не противоречит тактике действий бойцов JSOC. Уже давно американские спецназовцы предпочитают не высаживаться непосредственно на объект. Вместо этого их выбрасывают с вертолетов или бронетехники ночью в нескольких километрах от цели, после чего бойцы совершают скрытный марш, развертываются по позициях и начинают штурм.

Как показывает опыт последних операций, непосредственное боевое столкновение может занять несколько часов. При этом спецназовцы в случае активного сопротивления предпочитают не зачищать постройки, а уничтожать их с помощью взрывчатки и термобарических зарядов.

В условиях Сирии бойцы тактической группы были лишены важного элемента – поддержки с воздуха. Частично эту информацию подтвердили и в российском Минобороны, в заявлении которого указывается – в Идлибе не было зафиксировано авиационных ударов сил американской коалиции. Скорее всего бойцы "Дельты" пошли на штурм даже без поддержки боевых вертолетов.

Целили в Трампа?

Соединенные Штаты утверждают, что личность Аль-Багдади подтверждена генетической экспертизой. В то же время Вашингтон пока не говорил, что готов продемонстрировать останки тела главы ИГ. Подобная ситуация была в 2011 году, когда в ходе операции "Копье Нептуна" был убит Усама бен Ладен. Тогда Белый Дом и Пентагон также отказались предоставить тело "террориста № 1", что даже спустя восемь лет порождает огромное количество конспирологических версий и обвинений военно-политического руководства США в подлоге.

Убийство Аль-Багдади стало проверкой бойцов JSOC огнем. Но сейчас их вроде бы ждут медные трубы. Хотя после ликвидации бен Ладена командование несколько лет сотрясали скандалы. Участники операции в погоне за славой, политической карьерой и гонорарами начали публиковать мемуары, вывалив наружу много темных пятен американского спецназа. Все это привело к длительным судебным разбирательствам, медийным скандалам и отставкам высокопоставленных военных.

Не исключено, что и охота на Аль-Багдади обернется еще одним медийным кризисом для Пентагона. При нынешней политической ситуации в Вашингтоне скандал может сильно ударить по президенту Дональду Трампу и его администрации.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 42 (805) за 29 октября 2019 года