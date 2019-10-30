Военные показали президенту свой "Азарт"

В ЦВО испытан новый аэромобильный пункт управления войсками

Какие образцы современной техники связи поступают в последнее время в Вооруженные Силы. Как они показали себя на стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) на момент знаменательной даты – 100-летия создания войск связи ("Связь без помех") оказались в числе тех, кто первым получает и осваивает самую современную технику. Среди изделий – комплексы связи, пункты управления войсками, переносные средства коммуникации, многое другое. В 2019 году, например, поставлено 2218 единиц современных средств тактического звена управления – более тысячи индивидуальных радиостанций Р-187П "Азарт", 430 аппаратов режимной связи "Престиж", заменивших телефоны "Селенит".

Но без прокладки полевых волоконно-оптических кабелей даже при самой современной аппаратуре не обойтись, особенно при радиоэлектронном противодействии, в местах стационарного расположения частей, в полосе обороны в условиях военного времени или на учениях. То же самое, если сказать о резервных линиях связи.

"Сегодня резервные линии командных пунктов ЦВО обеспечиваются волоконно-оптическими кабелями, пришедшими на замену медным проводам, – говорит начальник связи – заместитель начальника штаба Центрального военного округа полковник Геннадий Тучин. – Их применение позволило увеличить объем передаваемой информации, расширить спектр отправляемых сигналов. Если по медным проводам поступал только звуковой сигнал, то по волоконно-оптическим возможна передача звука, видео, пакетов цифровых данных. Современные кабели из оптического волокна имеют высокую помехозащищенность и большую дальность передачи, что позволяет транслировать сигнал на расстояния в 10–12 раз больше без усилительных пунктов".

Алгоритмы проверены на полигонах

В ходе СКШУ "Центр-2019", основной этап которого проходил в конце сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области, военнослужащие ЦВО показали президенту России Владимиру Путину радиостанции из комплекса Р-187П "Азарт". А также аэромобильный ПУ, предназначенный для обеспечения управления войсками военного округа на удаленных, труднодоступных, изолированных направлениях и решения внезапно возникающих задач. "Развертывание полевого подвижного ПУ проводилось в максимально короткий срок и является разработкой ЦВО", – подчеркнул Тучин.

“ Для снайпера предусмотрена аккумуляторная батарея увеличенной емкости и выносная гарнитура ”

Действительно, военнослужащие сами разработали аэромобильный пункт управления войсками, который опробовали во время учения "Центр-2019". Как родилась такая мысль? Опыт прежних учений подсказал, что жизненно необходим такой технический комплекс, который способен не только обеспечить самыми современными услугами связи командующего войсками ЦВО и привлекаемый к маневрам оперативный состав, но и всецело отвечать задачам мобильности с беспрецедентным функционалом быстрого развертывания. В разработке концепта приняли участие командиры передовых соединений связи ЦВО. Из вариантов конкурсных научно обоснованных решений был выбран тот, который обеспечивал выполнение поставленных задач в масштабе замысла стратегических КШУ с учетом объема привлекаемых сил и средств, охвата максимальной территории.

Новый мобильный пункт управления разместили на базе двух микроавтобусов с малогабаритными прицепами. Это позволило работу в эфире осуществить в нескольких режимах: защищенная видеоконференцсвязь, режимная телефонная связь, радиосвязь и передача данных. Успешное сопряжение функционала в объеме мобильного пункта управления заменило собой чуть ли не целую автоколонну из грузовых машин. А незначительные габариты позволили без проблем осуществлять его переброску на любое операционное направление бортами военно-транспортной авиации. В итоге уникальное изделие обрело путевку в войсковую жизнь с приставкой "аэро" – аэромобильный пункт управления.

В целом же на учении "Центр-2019" работали пять тысяч военных связистов, использовавших свыше 1500 единиц различных средств. На нескольких полигонах отработаны алгоритмы девяти автоматизированных систем боевого и небоевого управления, развертывалось от 10 до 20 информационных направлений, в том числе средства защищенной видеоконференцсвязи, режимные АТС, каналы передачи данных и автоматизированной системы разведки. А кроме того, прямой связи в интересах управления Войск ПВО и авиации вплоть до функционирования электронной системы "Алушта" и автоматизированной "Паспорт". Такой охват сил личного состава и средств войсковой связи в масштабе одного СКШУ осуществлен впервые.

Военнослужащие бригады управления ЦВО, дислоцированной в Свердловской области, впервые развернули модульные пункты связи, применив новейшие комплексы АПЕ-5, поступившие в этом году по гособоронзаказу. Действия были отработаны в ходе тактико-специального учения по управлению войсками, завершившегося под Екатеринбургом. Военные связисты совершили марш на полигон и замаскировали развернутые ПУ, в состав которых вошли комплексы АПЕ-5, предназначенные для автоматизации управления и обмена информацией с руководящим составом соединений и частей в полевых условиях. Время развертывания сокращено в два раза, исключен подвоз дополнительных элементов рабочих мест, компьютеров и локальной сети.

Комплексы АПЕ-5, которые автоматизируют многие процессы в управлении войсками, поступили в ЦВО в этом году на вооружение бригады связи в Свердловской области, а также в общевойсковые армии в Сибири и Поволжье. В базовой комплектации АПЕ-5 оснащены вмонтированными серверами, устройствами аудио- и видеоконференции, двухсекционными рабочими местами с видеостенами. Автономность работы поддерживается штатным электрогенератором, способным поддерживать требуемое питание для бесперебойной работы 11 автоматизированных рабочих мест, видеоконференции высокой четкости, до 15 телефонных аппаратов открытой и защищенной связи, а также системы кондиционирования. К этому можно добавить, что АПЕ-5 установлены на базе автомобиля КамАЗ и дополнительно включают в себя спутниковую систему навигации ГЛОНАСС, устройство обработки картографической информации.

В целом войска связи ЦВО с начала года получили более 140 единиц ВВТ.

"Процесс оснащения войск новыми образцами специализированной техники достаточно динамичен. В течение последних лет в ЦВО поступило свыше 1200 образцов современных цифровых средств коммуникации, в том числе устройств с режимом отображения видеоинформации. Из них 146 единиц – новинки текущего года", – пояснил Тучин. По его словам, в ближайшей перспективе доля современных технических изделий и средств связи, стоящих на вооружении войск округа, достигнет 70 процентов (на данный момент – 62). Среди новой техники – радиостанции средней мощности Р-166 на базе автомобиля КамАЗ с дальностью связи 1500 километров и на базе БТР-80, командно-штабные машины Р-149, цифровые радиорелейные станции Р-419 Л-1.

"Шмель" умеет хранить секреты

О многом говорит и такой факт. Как известно, военнослужащим по понятным причинам нельзя вести служебные разговоры по обычному смартфону. Для этого требуются специальные средства связи. И они появились. В частности, сотовые телефоны повышенной защищенности "Оса" и "Шмель", защищенные аппараты IP-телефонии "Поликом". Все это современные отечественные разработки. Уже упомянутые радиостанции из комплекса "Азарт" также относятся к персональным средствам связи, оборудованным аккумуляторными батареями различной емкости, обеспечивающим работу на протяжении 13–16 часов. Примечательно, что модификации радиостанций учитывают предназначение каждого военнослужащего. Так, для снайпера предусмотрена аккумуляторная батарея увеличенной емкости и выносная гарнитура. Для стрелка и пулеметчика – выносная гарнитура и три вида антенн: короткая, длинная, складывающаяся для поддержания устойчивой связи в различной обстановке. Все это технические новинки последнего времени.

К 100-летию войск на выставке в центре Екатеринбурга были представлены армейские телефоны времен Второй мировой войны. Мультимедийная экспозиция знакомила с историей военной связи. Жители Екатеринбурга смогли не только увидеть ретротехнику, но и проверить в деле полевой телефонный аппарат ТАИ-43, телеграфы времен Великой Отечественной, широко применявшиеся полевые телефоны ТА-57, поступавшие в Советскую армию с конца 50-х.

Был также развернут выставочный стенд с радиостанциями и аппаратными элементами военной видеоконференцсвязи. Представлены радиорелейные станции связи Р-416, командно-штабные машины Р-149 АКШ-1 и Р-439-МД2 (бронированная) на базе БТР, другие образцы. Каждый гость получил возможность увидеть военнослужащих расчетов комплекса разведки, управления и связи "Стрелец" в современных образцах экипировки типа "Ратник", "Мультикам", "Леший".

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин открыл памятник современным военным связистам на территории штаба округа в Екатеринбурге. "Связь является материально-технической основой всей системы управления и жизнеобеспечения общества, – сказал он. – Военнослужащие подразделений связи ЦВО получили современные автоматизированные подвижные единицы техники новейшего поколения, которые отлично проявили себя на недавно прошедшем стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".

Справка "ВПК"

Совещания руководства Министерства обороны проходят с использованием защищенной видеоконференцсвязи и сопровождаются прямой видеотрансляцией обсуждаемых мероприятий или событий. Ежегодно только в интересах руководящего состава МО РФ проводится более трех тысяч сеансов защищенной видеоконференцсвязи более чем с 40 тысячами абонентов, а также важнейшие мероприятия под руководством Верховного главнокомандующего.

Существующая система спутниковой связи обеспечивает потребность ВС РФ в полном объеме и позволяет эффективно управлять войсками и силами. В ходе опытно-конструкторских работ и в соответствии с ранее принятыми решениями продолжает наращиваться орбитальная группировка спутников связи военного назначения.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 42 (805) за 29 октября 2019 года