Финляндия получила все закупленные танки Leopard 2A6NL

Как сообщили Оборонительные силы Финляндии, они получили все 100 приобретенных по соглашению 2014 года из наличия армии Нидерландов основных танков Leopard 2A6NL германского производства. Последняя партия закупленных танков Leopard 2A6NL была доставлена из Нидерландов морским путем в морской порт Хельсинки Вуосаари 25 октября 2019 года.

Бывшие голландские танки Leopard 2A6NL из числа последней партии, прибывшей в Финляндию 25.10.2019. Вуосаари( Хельсинки) (с) Nea Holopainen / Оборонительные силы Финляндии

Соглашение о закупке в Нидерландах 100 основных танков Leopard 2A6NL, снятых с вооружения голландской армии и находящихся на хранении, было заключено министерством обороны Финляндии 20 января 2014 года. Стоимость закупки составила 199,9 млн евро. Танки были переданы Финляндии несколькими партиями в 2015-2019 годах, первая партия из 20 машин была доставлена в Финляндию 14 мая 2015 года.

В составе финской армии танки Leopard 2A6NL c 2016 года составляют основу вооружения Бронетанковой бригады в Парола, а также состоят на вооружении Карельской бригады.

Финляндия ранее приобрела с 2003 по 2012 годы 148 танков Leopard 2A4 из наличия германского Бундесвера. Из этих танков 100 были введены в строй в качестве линейных (сейчас в строю остается менее 90), шесть были переоборудованы в машины разграждения Leopard 2R, 10 - в танковые мостоукладчики Leopard 2L, и семь - в зенитные самоходные установки Marksman, а остальные 25 использовались в качестве источника запасных частей.

Нидерланды в свое время стали первым иностранным заказчиком танков Leopard 2, получив 445 танков германского производства по контракту от марта 1979 года в период с 1981 по 1986 годы, впоследствии доработанных до уровня Leopard 2A4NL. С 1993 года количество танков Leopard 2 в голландской армии претерпевало постоянные сокращения, и эти танки активно распродавались другим странам. В 1993-1998 годах 188 голландских танков Leopard 2А4 были модернизированы до уровня Leopard 2А5NL, а в 2001-2006 годах 180 из этих 188 - в модификацию Leopard 2A6NL.

В апреле 2011 года министерство обороны Нидерландов приняло решение полностью снять с вооружение армии страны все оставшиеся танки Leopard 2A6NL (к этому времени в активной службе оставались 73 машины) и окончательно распродать бывший голландский танковый парк. Еще в 2008 году 38 танков Leopard 2A6NL (в том числе один без башни) были проданы Португалии, а 20 - Канаде. В 2013 году еще 20 танков Leopard 2A6NL были переданы производителю - германской компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) - которой они были модернизированы в вариант Leopard 2A7 для Бундесвера, и по соглашению 2015 года голландская армия арендует 18 из этих модернизированных танков у Германии для использования. 100 остававшихся у голландцев на хранении Leopard 2A6NL приобрела Финляндия.

Бывшие голландские танки Leopard 2A6NL из числа последней партии, прибывшей в Финляндию 25.10.2019. Вуосаари( Хельсинки) (с) Nea Holopainen / Оборонительные силы Финляндии