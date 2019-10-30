Проблемы организации производства композиционных материалов в России

Как сообщает татарстанский деловой ресурс "БИЗНЕС Online" в материале Тимура Латыпова "Композитный ликбез: "Росатом", Татарстан и КАИ скинулись на ликвидацию "кустарщины". КНИТУ-КАИ зашел в программы боевых беспилотников, индийских Ка-226 и перспективных авиадвигателей", ожидается, что к 2025 году Россия должна выкарабкаться из дыры, которая образовалась в области производства и использования композитных материалов. Глубину провала, несмотря на оптимистичные в целом речи, обрисовали в минувшую пятницу на открытии тематической лаборатории КНИТУ-КАИ [Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева - Казанский авиационный институт]. Репликами о том, что достойные разработки в стране есть, но никто не знает, что с ними делать, и что Татарстану придется туго без новых материалов, проникался корреспондент "БИЗНЕС Online".

Работа в специализированном центре компетенций "Технологии композитов" (СЦК) Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева - Казанского авиационного института (КНИТУ-КАИ) (с) пресс-служба КНИТУ-КАИ / www.business-gazeta.ru

КОМПОЗИТНАЯ "ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА"

Россия занимает всего 0,5% мирового рынка композитов. Но как исправить ситуацию, кажется, знает ответственный за отрасль "Росатом". Во всяком случае в этом заверил вчера на открытии в КНИТУ-КАИ специализированного центра компетенций "Технологии композитов" (СЦК) генеральный директор компании Umatex ("дочка" госкорпорации) Александр Тюнин. По его словам, разрабатываемые сегодня программы позволят к 2025 году в 7 раз увеличить объемы на внутреннем рынке, а присутствие на мировом довести хотя бы до 2%.

В этом и должен помочь СТЦ. Там будут на практике обучать полному циклу работы с композитами, включая труд на станках, у печей и проектирование. Главными клиентами видят сотрудников компаний, которые предполагают каким-либо образом работать с композиционными материалами или изделиями из них. В Казани этих людей должны будут натаскать от и до - накачать исчерпывающими знаниями о композитах, научить их производству и конструированию из этих материалов, объяснил Тюнин корреспонденту "БИЗНЕС Online".

"В полях" таких специалистов, как выясняется, раз-два и обчелся, хотя о важности композитов трубят на каждом углу уже лет 20. Судя по словам проректора КНИТУ-КАИ Сергея Михайлова, необходимо разъяснять даже то, что из композитов нельзя проектировать так, как из металла. Впрочем, насколько можно было понять на пятничной презентации, такого рода безграмотности способствует и само российское законодательство, которое невольно препятствует внедрению новых материалов. Но Тюнин заверил, что правительство России уже выразило готовность оказать всяческую поддержку по снятию барьеров для внедрения композитов, например, в строительство и судостроение.

"ТОВАР ЕСТЬ, А НИКТО НЕ ЗНАЕТ, КАК ЕГО ПРИМЕНЯТЬ"

Одновременно, как это ни парадоксально, российские композиционщики добились больших успехов. Генеральный директор компании "Аэрокомпозит", которая отвечает за профильную тематику в российском авиастроении, Анатолий Гайданский рассказал, что, когда американцы отказали в поставке материалов для лайнера МС-21, можно было переориентироваться на Японию и Китай, но объединенная авиастроительная корпорация вполне оправданно решила развивать собственное производство - для этого есть основания.

По словам замгендиректора Umatex Семена Кишилова, сегодня российские материалы не хуже импортных, вот только проектировщики изделий из них зачастую не ориентируются в теме, а от российских разработок шарахаются. Когда Umatex предлагает свою продукцию, часто слышит в ответ: "Не знаем, ни разу не использовали, чего-то побаиваемся" (корреспондент "БИЗНЕС Online" слышал версию, что отечественные материалы просто дороже - из-за малых объемов производства).

"Товар есть, а никто не знает, что это такое и как его применять", - поддержал Кишилова, комментируя ситуацию для "БИЗНЕС Online", генеральный директор "Татнефтехиминвест-холдинга" (ТНХИХ) Рафинат Яруллин. Создание СЦК он приветствует: "Товар новый, и для его внедрения необходима большая работа, и то, что открыли этот центр, - просто молодцы". По его словам, даже при успехах собственно в материалах, то, что мы сейчас кустарно из них делаем, "Боинг" и "Эйрбас" уже поставили на поток.

Как рассказал "БИЗНЕС Online" Михайлов, создание СЦК обошлось примерно в 25 млн рублей: 12 из них - Татарстана, 7 - Umatex, остальное - КНИТУ-КАИ. Отметим, что вуз - один из российских композитных передовиков: тут действуют центр композитных технологий, инжиниринговый "КАИ-Композит" (сегодня возле 6-го здания КАИ строится вторая площадка) и лаборатория 3D-качества. По словам Михайлова, вузовские разработки хорошо оценивают на рынке. Есть конкретные заказы: от Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) - по теме военного беспилотного комплекса "Альтиус", от "Вертолетов России" - по вертолетам Ка-226Т для Индии, от НПО "Сатурн" - по лопаткам для надежды российского авиационного двигателестроения - ПД-14 и ПД-35. В планах - переработка под новые материалы конструкции Ка-62.

ЗАСКОЧИТЬ В КОМПОЗИТНЫЙ ВАГОН

Как подчеркнул Тюнин, в Татарстане формируется своего рода композитный куст. Во-первых, в 2015 году заработал завод "Алабуга-Волокно" (подконтролен "Росатому"). Во-вторых, в 2020-м в этой же ОЭЗ Umatex должен запустить предприятие по производству ПАН-прекурсора (сырье для производства углеродного волокна); как утверждает Яруллин, продукция "будет соответствовать японским образцам". В-третьих - СЦК.

Добавим, что ряд предприятий Татарстана уже активно использует композитные технологии. Это ОКБ им. Симонова и забравший у него тему вышеупомянутого "Альтиуса" обособленный филиал УЗГА в Казани, фирма МВЕН и "КАПО-Композит" ("дочка" "Аэрокомпозита"). Кстати, как рассказал в пятницу "БИЗНЕС Online" Гайданский, сегодня завод работает на проект МС-21 - делает элементы крыла и механизации, а вскоре запустит программу по новой версии "Суперджета". Планируется, что в 2022-2023 годах предприятие выйдет на полную загрузку.

Это к тому, что Татарстану есть смысл поучаствовать в композитной гонке, ведь, по словам Тюнина, сегодня этот рынок только формируется и до 2024 года государство выделит на отрасль солидные деньги. Причем речь идет и о создании оборудования - сегодня оно на 90% импортное и в его разработке могли бы поучаствовать, например, ПОЗИС с "Точмашем", у которых солидный опыт по созданию производственных линий.

Наконец, по словам Яруллина, производство того же значимого для Татарстана полиэтилена неизбежно упадет - его мощное производство запустили в Тобольске, огромный газохимический комплекс появится в Усть-Луге, заработает Амурский газоперерабатывающий завод. "Чтобы работать дальше, нужны новые продукты, а значит, и иные материалы", - констатировал гендиректор ТНХИХ. По его словам, среди недавних решений совета безопасности РТ - обязательное развитие композитного направления