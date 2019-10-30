Войти
30.10.2019
Военно-промышленный курьер

Иранский "Сокол" – ответ на санкции

536
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

УТС собственной разработки будет учить пилотов одним Махом

В небе над авиабазой Neje в провинции Хамадан 17 октября совершил первый полет новый реактивный учебно-тренировочной самолет "Ясин" ("Сокол"), разработанный в Иране. Прототип этого летательного аппарата Организация авиационной промышленности представила в 2017 году на МАКСе в подмосковном Жуковском.

Проект современного УТС специалисты Министерства обороны в сотрудничестве с представителями ВВС и департамента науки и технологий ИРИ начали разрабатывать в 2009 году, после того как Соединенные Штаты наложили санкции на страну. Но такой самолет был нужен в ВВС. Первый полноразмерный макет нового летательного аппарата протестировали в сентябре 2014-го, через три года – в марте-апреле 2017-го из цеха окончательной сборки выкатили предсерийный образец. В 2019-м после прохождения окончательных испытаний УТС "Ясин" в присутствии министра обороны и поддержки ВС Ирана Амира Хатами, главкома ВВС бригадного генерала Азиза Насирзаде, вице-президента ИРИ по науке и технологиям Сорены Саттари совершил первый официальный полет.

“ Специфическое хвостовое оперение дает лучшие летные характеристики и маневренность ”

Облик нового ЛА полностью соответствует требованиям к конструкции учебно-тренировочных реактивных самолетов. Для пилотов спроектирована удобная и вместительная кабина, остекление обеспечивает хороший обзор – это поможет летчикам с удобством выполнять задачи. Кроме того, специальное размещение кресел на разных уровнях позволяет инструктору следить в полете за действиями курсанта.

Самолет имеет 12 метров в длину и 4,7 метра в высоту, весит 5,5 тонны. Потолок – 12 километров.

Размах крыльев – более 10 метров, их площадь – 24 квадратных метра, что позволяет реактивному самолету приземляться и взлетать со скоростью не менее 200 километров в час. Хорошая горизонтальная управляемость на низкой скорости обеспечивается увеличенной площадью хвостового оперения.

"Ясин" оснащен двумя турбореактивными бесфорсажными двигателями Owj. Их производят в Иране на базе американского турбореактивного мотора General Electric J85. Планер нового самолета имеет полностью металлическую конструкцию.

Минимальная скорость "Ясина" объявлена в 200 километров в час, Однако имеется ли в виду посадочная или сваливания самолета, в открытых источниках не уточняется. Максимальная скорость – до 1 Маха.

Другая особенность УТС "Ясин", над которой работали 500 специалистов в течение 10 лет, – специфическое хвостовое с вращающимися элементами (цельноповоротное горизонтальное) оперение. В отличие от традиционного оно дает лучшие летные характеристики и маневренность. Это обеспечивает возможность безопасного выполнения критических маневров, например штопора.

Создание иранскими специалистами УТС "Ясин" доказывает, что ученые и конструкторы освоили полный цикл проектирования.


Хоссейн Бахтияри

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 42 (805) за 29 октября 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Компании
General Electric
Похожие новости
03.04.2019
Контрольный выстрел в наследство
11.11.2014
Пятое на двоих
06.02.2013
Утка по-тегерански
29.11.2011
"Антонову" дают установку
01.09.2011
Крылатый леопард из поднебесной
22.09.2010
Пресса Британии: страны Персидского залива скупают оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 21:31
  • 89
Машиностроение на грани исчезновения
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 30.10 19:31
  • 21
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 30.10 19:22
  • 35
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 30.10 19:20
  • 4
Авиапром ведут на прорыв… канализации
  • 30.10 19:16
  • 21
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 30.10 19:09
  • 16
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 30.10 19:05
  • 50
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 30.10 19:00
  • 10
Опыт Афгана, Чечни и Сирии учтен при создании гантрака с "боевой рогаткой"
  • 30.10 18:31
  • 6
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 17:26
  • 2
"Федор" не смог зайти в Google из-за проверки на роботов
  • 30.10 15:28
  • 5
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
  • 30.10 13:47
  • 4
"Сохранит мир": Россия подарила Таджикистану военную технику
  • 30.10 12:10
  • 1
Глава Boeing заявил о безопасности доработанных самолетов 737 MAX