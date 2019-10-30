Иранский "Сокол" – ответ на санкции

УТС собственной разработки будет учить пилотов одним Махом

В небе над авиабазой Neje в провинции Хамадан 17 октября совершил первый полет новый реактивный учебно-тренировочной самолет "Ясин" ("Сокол"), разработанный в Иране. Прототип этого летательного аппарата Организация авиационной промышленности представила в 2017 году на МАКСе в подмосковном Жуковском.

Проект современного УТС специалисты Министерства обороны в сотрудничестве с представителями ВВС и департамента науки и технологий ИРИ начали разрабатывать в 2009 году, после того как Соединенные Штаты наложили санкции на страну. Но такой самолет был нужен в ВВС. Первый полноразмерный макет нового летательного аппарата протестировали в сентябре 2014-го, через три года – в марте-апреле 2017-го из цеха окончательной сборки выкатили предсерийный образец. В 2019-м после прохождения окончательных испытаний УТС "Ясин" в присутствии министра обороны и поддержки ВС Ирана Амира Хатами, главкома ВВС бригадного генерала Азиза Насирзаде, вице-президента ИРИ по науке и технологиям Сорены Саттари совершил первый официальный полет.

“ Специфическое хвостовое оперение дает лучшие летные характеристики и маневренность ”

Облик нового ЛА полностью соответствует требованиям к конструкции учебно-тренировочных реактивных самолетов. Для пилотов спроектирована удобная и вместительная кабина, остекление обеспечивает хороший обзор – это поможет летчикам с удобством выполнять задачи. Кроме того, специальное размещение кресел на разных уровнях позволяет инструктору следить в полете за действиями курсанта.

Самолет имеет 12 метров в длину и 4,7 метра в высоту, весит 5,5 тонны. Потолок – 12 километров.

Размах крыльев – более 10 метров, их площадь – 24 квадратных метра, что позволяет реактивному самолету приземляться и взлетать со скоростью не менее 200 километров в час. Хорошая горизонтальная управляемость на низкой скорости обеспечивается увеличенной площадью хвостового оперения.

"Ясин" оснащен двумя турбореактивными бесфорсажными двигателями Owj. Их производят в Иране на базе американского турбореактивного мотора General Electric J85. Планер нового самолета имеет полностью металлическую конструкцию.

Минимальная скорость "Ясина" объявлена в 200 километров в час, Однако имеется ли в виду посадочная или сваливания самолета, в открытых источниках не уточняется. Максимальная скорость – до 1 Маха.

Другая особенность УТС "Ясин", над которой работали 500 специалистов в течение 10 лет, – специфическое хвостовое с вращающимися элементами (цельноповоротное горизонтальное) оперение. В отличие от традиционного оно дает лучшие летные характеристики и маневренность. Это обеспечивает возможность безопасного выполнения критических маневров, например штопора.

Создание иранскими специалистами УТС "Ясин" доказывает, что ученые и конструкторы освоили полный цикл проектирования.

Хоссейн Бахтияри

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 42 (805) за 29 октября 2019 года