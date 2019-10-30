Универсал "Иван Папанин"

Боевой ледокол будет востребован и в Арктике, и у баз Северного флота

Закладка новых патрульных кораблей вызвала широкую дискуссию. Высказывались мнения, что это "дорогостоящее баловство, притом что стоящие задачи элементарно решаются меньшими средствами"... Так нужны ли в Арктике такие крейсеры?

Большое водоизмещение патрульного корабля ледового класса – это не только повышенная проходимость во льдах, но и модернизационный запас под новые задачи (например при применении в качестве оперативной базы в Арктике различных средств и комплексов ВМФ, в том числе робототехнических). При этом высокая проходимость востребована не только на восток от Новой Земли, но и под боком баз Северного флота РФ.

Кроме решения ледокольных задач, патрульные корабли проекта 23550 являются еще и мощными буксирами, которые и в прежние времена на флотах были в дефиците.

Какие же следуют выводы?

Корабль этот, безусловно, нужен российскому ВМФ именно с учетом новых задач и условий их выполнения в Арктике. Полагаю, что серия этих патрульных кораблей будет продолжена. Шесть изначально заявленных "арктических крейсеров", наверное, перебор, но два ледокола – минимально потребное число для СФ России.

“ Новый боевой ледокол способен проламывать полутораметровую толщу, тогда как до этого наибольшая проходимость во льдах была у РФ проекта 97 – 0,7 метра ”

Вместе с тем есть вопросы.

В связи с проблемами финансирования сдачу головного корабля "Иван Папанин" перенесли на 2024 год, в 2019-м срок откорректировали и назначили на 2023-й, что очень долго. С учетом относительно малого насыщения дорогостоящими "боевыми" комплексами цена корабля проекта 23550 не может быть очень высокой. А затраты фактически являются инвестициями в наше машиностроение, поскольку есть необходимость замещения специфического импортного оборудования.

Представляется, что целесообразно форсировать достройку "Ивана Папанина" для того, чтобы провести его испытание в ледовой обстановке.

Явный недочет проекта 23550 – слабость средств ПВО (из вооружения авансированы 100-мм артустановка АК-190, пара установок пассивных помех и крупнокалиберные пулеметы). Размещение контейнерных комплексов "Калибр" вызывает большие сомнения, но очевидно, что патрульным кораблям необходимы ЗРК. Это касается не только "Ивана Папанина" – всех наших крупных ледоколов. Такой объект представляет большую ценность и для эвентуального противника – цель высокого приоритета. Практика вооружения в угрожаемый период ледоколов артиллерией давно устарела, требуются более эффективные средства ПВО. Близким к оптимальному здесь представляется ЗРК, аналогичный автономному боевому модулю "Тор-2МКК" (доработанный для арктических условий). В мирное время он может эффективно войти в состав ПВО баз ВМФ, а в угрожаемый период устанавливаться на особо ценных кораблях (в том числе проекта 23550) и атомных ледоколах.

Эффективность такого решения высока: от значительного повышения ПВО баз ВМФ до обеспечения защиты в "особый период" кораблей и судов ВМФ. При этом затраты для этого на самих носителях минимальны (вплоть до того, что в мирное время там может стоять съемный контейнер научного оборудования).

Подводная угроза реальна, поэтому есть необходимость в применении подводных робототехнических комплексов (РТК) и морского подводного оружия (в том числе антиторпед) для самообороны боевых ледоколов. Кроме того, патрульные корабли могут быть (при оснащении необходимыми спуско-подъемными и пусковыми устройствами) носителями для применения подводных РТК и оружия. Очевидно, необходима спусковая шахта для применения этих средств в самых жестких ледовых условиях и хорошая 3D ГАС освещения подводной обстановки (типа ГАС "Эхопоиск").

То, что предусмотрено постоянное базирование вертолета, отлично, но требуется уточнить его задачи. Например, после вступления в строй мощных атомных ледоколов оказалась заброшена авиационная ледовая разведка, считалось, что атомоход путь проломит. Даже если и так, то курс напролом может оказаться чреватым для кораблей и судов каравана со слабыми корпусами. Таким образом, вопросы авиационной ледовой разведки важны и актуальны и вертолет должен иметь эффективные средства ее решения.

Кроме того, крайне целесообразно обеспечение взлета и посадки на арктические патрульные корабли не только корабельных вертолетов Ка-27, но и "сухопутных" Ми-8МТВ, что требует расширения взлетно-посадочной площадки.

С учетом задач доставки грузов на берег (в том числе в условиях малых глубин и ледового покрова) принятый для проекта 23550 состав катеров выглядит неоптимально: десантно-штурмовая лодка ДШЛ проекта 02800 имеет малую мореходность и грузоподъемность, а катер на воздушной подушке "Пардус" пригоден для перевозки только людей и мелких грузов. Очевидно, что арктическому патрульному кораблю ВМФ требуются более мореходные, мощные и грузоподъемные катера.

Максим Климов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 42 (805) за 29 октября 2019 года