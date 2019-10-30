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30.10.2019
Вестник Мордовии

Неудача: в горах армия Сирии потеряла "штурмовой танк" и бронебульдозер

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Недавняя попытка сирийских правительственных войск провести наступление к югу от Кбаны в горах Латакии, к сожалению, закончилось неудачей. Важная высота, которая контролировалась террористами, оказалась неприступной.

В ходе атаки было потеряно несколько единиц бронетехники, в том числе созданный на базе бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-1 "штурмовой танк", который используется для расчистки местности под огнем. Для того чтобы лучше противостоять противотанковым средствам террористов его вкруговую укрепили решетчатыми противокумулятивными экранами. Но не помогло, и противнику удалось сжечь БРЭМ.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Также был выведен из строя бронированный бульдозер, который использовался для аналогичных целей.

Как отмечают военные эксперты, есть данные, что для поддержки действующей на этом направлении 42-й бригады 4-й бронетанковой дивизии переброшены дополнительные подкрепления 5-го армейского корпуса и Сил местной обороны.

Случившееся можно считать лишь временной неудачей, такое неоднократно происходило и ранее: вначале правительственные войска, как правило, испытывали серьезные затруднения, но потом, сконцентрировавшись, они успешно выбивали противника, нанося ему серьезные потери.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
БРЭМ-1
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