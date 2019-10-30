США пообещали сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии

США намерены защищать нефтяные месторождения в Сирии и отвечать силой на попытки других сторон взять их под свой контроль. Об этом в понедельник, 28 сентября заявил глава Пентагона Марк Эспер.

"США будут поддерживать контроль за нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Когда (лидер запрещенной в России группировки "Исламское государство") Аль-Багдади был жив, эти месторождения были источником финансовых ресурсов террористов, поддерживая его операции", — цитирует его ТАСС.

По словам Эспера, военные США "будут давать серьезный ответ любым силам, которые будут угрожать" месторождениям. Кроме того, он подчеркнул, что сирийских военных и Россию Вашингтон также не намерен допускать до указанных объектов.

Целью Штатов является обеспечение доступа к нефти союзным курдским формированиям "Сирийских демократических сил" (SDF). По данным СМИ, колонна американских военных вернулась в сирийскую провинцию Хасеке из Ирака.

Накануне в воскресенье первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что сохранение американского военного присутствия в Сирии приведет к дальнейшему разграблению сирийского народа.

28 октября сообщалось, что российская военная полиция провела патрулирование на сирийско-турецкой границе по трем маршрутам и зафиксировала продолжение отвода курдских сил из этих районов.