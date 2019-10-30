"Серьезный ответ": США берут под контроль сирийскую нефть

США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные будут защищать сирийские месторождения нефти. Вашингтон намерен обороняться от "любых сил, которые будут ему угрожать", в том числе от России и сирийских военных.

Военнослужащие США продолжат защищать нефтяные месторождения на севере Сирии, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

"США будут поддерживать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии... Вооруженные силы США будут давать серьезный ответ любым силам, которые будут им угрожать", - обратил он внимание во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter оборонного ведомства.

На вопрос, намерены ли американские солдаты не допускать на нефтяные месторождения также Россию и сирийских военных, Эспер ответил: "В целом да".

По его словам, основная цель американских военных - передать эти месторождения союзным им курдским формированиям "Сирийских демократических сил" (SDF).

Глава минобороны США отметил, что за счет этих месторождений нефти финансировалась террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России), когда ее лидер Абу Бакр аль-Багдади был жив.

Ранее сирийское гостелевидение сообщило, что американские военные вернулись из Ирака в сирийскую провинцию Хасеке, что находится на северо-востоке Сирии.

Тем временем в России считают, что сохранение присутствия США на этих территориях направлено на дальнейшее разграбление сирийского народа. Такое мнение выразил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, разместив соответствующий пост в Twitter .

Он считает, что американцы приняли решение, о котором рассказал Эспер, "чтобы защитить сирийские нефтяные месторождения от сирийского народа". "А также одновременно продолжить его разграбление. Это было бы корректным освещением в СМИ того, что происходит", - уверен дипломат.

Он добавил, что в этом отношении внешняя политика властей США остается неизменной десятилетиями.

Двумя днями ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о том, что США занимаются контрабандой сирийской нефти, передает ТАСС.

По его словам, караваны охраняют американские частные военные компании (ЧВК) и спецназ. Вместе с тем он рассказал и о том, что Соединенные Штаты добывают там нефть оборудованием, которое было предоставлено в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями.

Представитель российского оборонного ведомства обратил внимание на то, что "подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией "Сэдкаб", созданной при так называемой "Автономной администрации Восточной Сирии".

Стоимость одного барреля контрабандной нефти составляет порядка $38, подсчитали в Минобороны РФ. Вместе с тем Конашенков назвал и ежемесячную выручку этого "частного бизнеса" - она превышает $30 млн.

Глава Пентагона, говоря о том, что американские военные будут защищать нефтяные месторождения, упомянул про аль-Багдади, о смерти которого президент США Дональд Трамп сообщил накануне.

Трамп рассказал, что ночью субботы спецназ Соединенных Штатов "привел главного в мире террористического лидера к правосудию". Как добавил глава США, это была "опасная и смелая" операция, которая прошла на северо-востоке Сирии. Американский лидер подчеркнул, что удалось избавиться не только от главаря "самой жестокой и безжалостной террористической организации во всем мире", но и его сообщников.

Помимо этого, американским военным удалось взять несколько боевиков в плен, а также задержать двух жен аль-Багдади и освободить 11 детей.

Сам же главарь группировки "умер, забежав в тупиковый тоннель, воя, плача и крича по пути", сообщил Трамп, указав, что террорист был в окружении троих детей. "Он добежал до конца тоннеля, но его догнали наши собаки", - уточнил Трамп. После этого аль-Багдади совершил самоубийство. Его завалило стенами тоннеля. Тем не менее это не помешало американским специалистам "точно и достоверно" определить, что погиб именно он.

Однако в Минобороны РФ ставят под сомнение проведение операции США. Российское ведомство, по словам Конашенкова, "не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" бывшего лидера" террористической организации.

Ангелина Мильченко