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30.10.2019
Российская газета

Выпустил боекомплект: работу "Панциря-С" в Сербии показали на видео

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В Сети появилось видео боевых стрельб ЗРПК "Панцирь-С" в Сербии.


На полигоне Пасулянске-Леваде завершился второй этап учений "Славянский щит - 2019". Сюжет телеканала "Звезда" позволяет увидеть, как работали совместные расчеты систем ПВО России и Сербии.

Прежде чем провести стрельбы, экипажи ЗРПК совершили 170-километровый марш-бросок на полигон.

Здесь "Панцирь-С" уничтожил все наземные и воздушные цели условного противника.

Огонь из зенитных автоматов вел со скоростью пять тысяч выстрелов в минуту. Выпустил полный боекомплект - 1404 снарядов для двух спаренных автоматов.

Как уточняет издание "Красная Звезда", на учениях отрабатывалось отражение массированных авиационных ударов в сложной помеховой обстановке.

Вражеские цели изображали самолёты МиГ-29, вертолёты Ми-17 и беспилотные летательные аппараты.

Один из комплексов "Панцирь-С" проверил в деле министр обороны Сербии Александр Вулин. И это не праздное любопытство - республика приобрела у России ЗРПК и теперь ожидает поставки.

Заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Юрий Грехов отметил, что Россия делится со своими друзьями лучшим оружием.

Также в учениях "Славянский щит" с российской стороны были задействованы системы С-400. А от ВВС и ПВО Сербии ЗРК "Нева-М1Т" и "Куб-М".


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-17
МиГ-29
С-400 Триумф
Проекты
Военные учения
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