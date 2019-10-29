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29.10.2019
Военно-промышленный курьер

Премьер не даст умереть отечественному судостроению

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Источник изображения: vpk-news.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал стратегию развития судостроения до 2035 года, согласно которой объем выпуска гражданских судов должен увеличиться почти в семь раз.

По словам Медведева, основная цель стратегии - увеличить долю российских кораблей на мировом рынке без ущерба внутреннему рынку. Особое внимание должно быть уделено гражданскому сектору.

"Согласно стратегии, до 2035 года объемы экспортных поставок должны вырасти почти в 10 раз - до 25 млрд рублей", - сказал он на совещании с заместителями. Его слова приводит ТАСС.

В апреле 2019 года стало известно о планах Минтранса построить 118 судов для грузоперевозок на общую сумму 18 млрд рублей.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
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