Какое будущее ждет Договор по открытому небу

Похоже, что заявления властей США о возможном выходе из Договора по открытому небу могут быть реализованы. Авторитетное американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщило: президент Трамп подписал документ, где подтверждается намерение Вашингтона отказаться от обязательств по этим соглашениям.

Среди американского истеблишмента хватает как сторонников, так и противников договора. Первые называют выход из него "отпрометчивым действием", способным привести к расколу в НАТО. Вторые утверждают, что Россия мешает полетам инспекторов США над своей территорией и использует собственные наблюдательные рейды над Соединенными Штатами для сбора разведывательных данных. Приводя этот аргумент, The Wall Street Journal ссылается на инцидент 20 сентября, когда Россия якобы не разрешила США и Канаде провести инспекционный полет близ места проведения учений в центральной части РФ.

У Москвы тоже хватает претензий к исполнению американцами договора. Да и попытки дезавуировать его Вашингтон предпринимает не первый раз. Многие российские эксперты считают: в данном вопросе президент США не блефует.

Попытки отказаться от Договора по открытому небу в Вашингтоне предпринимают далеко не первый раз

"Скорее всего, это не утка. Верить в эту информацию меня заставляет общая логика действий США и администрации Трампа, в частности, когда раз за разом американцы освобождают себя, любимых, от любых обязательств в сфере контроля над вооружением и мер доверия в этой сфере", - так в интервью телеканалу "Россия 24" прокомментировал ситуацию председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он назвал Договор по открытому небу одним из краеугольных документов в сфере контроля над вооружениями. "Если кто-то и когда берется за его разрушение, а в данном случае это США, причина может быть только одна: американцам важно ограничить, утаить от партнеров или конкурентов свои собственные нарушения обязательств по другим соглашениям", - уверен сенатор. По его мнению, США делают ставку на достижение одностороннего военного превосходства. "Для этого был разрушен договор по ПРО, по РСМД, для этого, возможно, будет разрушен Договор о стратегических наступательных вооружениях. И вот теперь речь дошла до мер доверия в этой сфере. Американцы последовательны и, увы, это приходится признать, не менее разрушительны в своих действиях", - заявил Косачев.

Юрий Гаврилов