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29.10.2019
РИА Новости

Ульянов: обвинения в нарушении Договора по открытому небу несостоятельны

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Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Источник изображения: © Фото : МИД РФ

ВЕНА, 28 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Ссылки Вашингтона на то, что Москва якобы нарушает договор по открытому небу, совершенно несостоятельны, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Ссылки на то, что якобы Российская Федерация нарушает договор, совершенно несостоятельны. Да, по отдельным вопросам споры ведутся, они связаны с различными интерпретациями тех или иных положений данного соглашения. В принципе это часто бывает в процессе имплементации договорённостей. Но ничего такого, что давало бы основание для выхода, повод для выхода, на самом деле нет", - сказал Ульянов.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу.

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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