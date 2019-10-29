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29.10.2019
РИА Новости

Столтенберг прокомментировал учения НАТО у границ Белоруссии

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси.
Источник изображения: © Sputnik / Александр Шламов

БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. НАТО не видит причин для беспокойства со стороны Белоруссии из-за учений вблизи ее границ, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Отвечая на вопрос журналистов, как он может прокомментировать обеспокоенность Минска относительно учений союзников по НАТО в регионе, генсек заявил, что "НАТО – оборонительный альянс".

"Конечно, все государства имеют право проводить учения своих сил, что касается также союзников по НАТО", - сказал он, отметив, что альянс сталкивается с более непредсказуемой обстановкой в сфере безопасности, с увеличением военной активности у своих границ.

"Мы транспарентны, мы предсказуемы в проведении учений. Оборонительный альянс, который проводит учения своих сил, не должен вызывать обеспокоенность у соседей", - заключил он.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Белоруссия
Проекты
NATO
Военные учения
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