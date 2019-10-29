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29.10.2019
Российская газета

Аквалангисты Каспийской флотилии показали новую технику подводного боя

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Источник изображения: rg.ru

В Дагестане боевые пловцы Каспийской флотилии провели учения с применением новых методик подводного боя. В тренировке, максимально приближенной к боевым условиям, одновременно участвовало 20 лучших водолазов.

"Боевые пловцы отряда специального назначения продемонстрировали подводные стрельбы на различных глубинах и новые методики подводного рукопашного боя. Они выполнили захват, обезоруживание и уничтожение подводного противника с использованием новейших образцов холодного и огнестрельного оружия, а также специальных средств", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

Для подводной стрельбы применялись пистолеты СПП-1 и автоматы АПС-55. Подводный пистолет имеет дальность стрельбы стрелами под водой до 17 метров. Автомат рассчитан на 26 зарядов и дальность стрельбы до 30 метров.

Напомним, что в октябре в Каспийске был открыт новейший учебно-тренировочный комплекс для подготовки военнослужащих отряда специального назначения по борьбе с подводно-диверсионными силам. Площадь учебного центра - 2200 квадратных метров. База рассчитана на обучение 90 человек одновременно. Главным элементом центра является бассейн глубиной около 10 метров с экраном для подводной стрельбы. В бассейне можно создать любые условия, имитирующие Каспийское море зимой и летом, а на дне разместить макеты корпусов кораблей для отработки разминирования и минирования судов.


Николай Грищенко

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