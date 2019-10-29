Войти
29.10.2019
Российская газета

Подлодки "Уфа" и "Магадан" заложат в Петербурге

674
0
0
Источник изображения: Игорь Зарембо/РИА Новости

В Санкт-Петербурге 1 ноября заложат сразу две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3. Это "Уфа" и "Магадан". Субмарины построят для Тихоокеанского флота.

Об этом на совещании на предприятии "Адмиралтейские верфи", где и будут строить субмарины, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов. Как сообщает ТАСС, на совещании обсудили и вопросы использования технологий, которые будут учитывать особенности эксплуатации подводных лодок на Дальнем Востоке.

Проект 636.3 "Варшавянка" - многоцелевые дизель-электрические подводные лодки. Они имеют двойной корпус с шестью водонепроницаемыми отсеками. Относятся к третьему поколению дизель-электрических субмарин. Подводная скорость - 20 узлов, рабочая глубина погружения - 240 метров. Экипаж - 52 человека. Подлодка несет крылатые ракеты "Калибр-ПЛ". Субмарины этого проекта получат имена городов России.


Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
Club-S
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
Калибр КР
ТОФ
Похожие новости
20.08.2018
Живучий "Палтус". Почему Россия делает ставку на дизельные субмарины
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
20.03.2017
Подводная мощь: ВМФ ожидает масштабное пополнение сил к годовщине
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
25.11.2016
Подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка". Досье
21.03.2016
Урезание бюджета не коснулось строительства новых подлодок для ВМФ РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.10 23:49
  • 7
Российскую "Ангару" достроят только к 2025 году
  • 29.10 23:43
  • 15
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 29.10 20:23
  • 41
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 29.10 19:23
  • 4
Силовики оценили "сверхзвуковую" винтовку и бункер для МЧС
  • 29.10 19:18
  • 83
Машиностроение на грани исчезновения
  • 29.10 17:19
  • 9
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 29.10 17:02
  • 8
Сделка века – пара эскадрилий "сушек" может перебраться в Турцию
  • 29.10 16:42
  • 5
Опыт Афгана, Чечни и Сирии учтен при создании гантрака с "боевой рогаткой"
  • 29.10 16:11
  • 1
Евротанк – будущее его в тумане
  • 29.10 15:37
  • 1
Соединенные Штаты Америки намерены защищать месторождения нефти в Сирии и будут отвечать силой на любые попытки других сторон захватить их.
  • 29.10 15:32
  • 4
Американцы покупают "боевые кукурузники"
  • 29.10 14:34
  • 7
Секретный ЭПОС
  • 29.10 14:11
  • 1
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
  • 29.10 13:34
  • 1
Современные дальние бомбы на деревянные носители из 40-х. Стая таких дронов, а что это, если конкретнее чем ютуб или саудовский порт?
  • 29.10 13:33
  • 1
Российским саперам приходится буквально ходить по минам