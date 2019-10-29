Подлодки "Уфа" и "Магадан" заложат в Петербурге

В Санкт-Петербурге 1 ноября заложат сразу две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3. Это "Уфа" и "Магадан". Субмарины построят для Тихоокеанского флота.

Об этом на совещании на предприятии "Адмиралтейские верфи", где и будут строить субмарины, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов. Как сообщает ТАСС, на совещании обсудили и вопросы использования технологий, которые будут учитывать особенности эксплуатации подводных лодок на Дальнем Востоке.

Проект 636.3 "Варшавянка" - многоцелевые дизель-электрические подводные лодки. Они имеют двойной корпус с шестью водонепроницаемыми отсеками. Относятся к третьему поколению дизель-электрических субмарин. Подводная скорость - 20 узлов, рабочая глубина погружения - 240 метров. Экипаж - 52 человека. Подлодка несет крылатые ракеты "Калибр-ПЛ". Субмарины этого проекта получат имена городов России.

Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)